Le président du comité exécutif du Comité national olympique du Mali (Cnosm) et la famille du Mouvement olympique et sportif du Mali ont appris avec beaucoup de tristesse le décès, jeudi 11 novembre 2021, de l’inspecteur général de police Boubacar Baba Diarra, ancien président de la Fédération malienne de football (Fémafoot). Décès survenu des suites d’une courte maladie.

Né le 14 juin 1953 à Bamako, marié père de trois garçons, Boubacar Baba Diarra a été le manager général des Aigles du Mali pendant la Can “Mali-2002”. Il a ensuite présidé la Fémafoot à partir de 2013 après avoir été 2e vice-président de 2002 à 2004 et 1er vice-président de 2004 à 2005. A ceux qui l’ont côtoyé, ce très brillant inspecteur général et cadre émérite de la police laisse aujourd’hui le souvenir d’un leader affable et de commerce agréable. Cordial, mais très rigoureux dans ses tâches et strict dans le suivi de l’exécution de ses instructions, il savait faire preuve d’un leadership pragmatique face aux obstacles et aux défis souvent liés au management du sport.

Durant sa carrière de dirigeant sportif, M. Diarra a ainsi été un homme pondéré, cultivé, d’une pugnacité hors-pair ayant porté haut le flambeau du football malien. C’est ainsi que cet amoureux inconditionnel du football a offert au Mali la première Coupe d’Afrique en 2015 à Niamey-Niger (cadets) et une seconde en 2017 à Libreville, au Gabon.

Autant dire que l’illustre défunt a énormément contribué à la construction de l’actuelle sélection nationale senior. Le Mali perd aujourd’hui un patriote engagé et le sport malien perd un ambassadeur. Le 18 octobre 2021 seulement, la nation lui avait réaffirmé sa reconnaissance en l’élevant au grade de commandeur de l’Ordre national du Mérite.

A la famille durement éprouvée par cette disparition brutale, le président du Cnosm présente ses sincères condoléances, en son nom propre et au nom de l’ensemble du Mouvement olympique et sportif du Mali.

Puisse Allah le Tout Puissant l’accueillir dans son paradis. Amen !

