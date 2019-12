Le District de football de Kita fait la fierté de la première région. Et pour cause, l’instance est la seule de la région qui dispose d’un représentant en première division et cela, depuis quatre ans. Il s’agit de l’USC Kita qui évolue dans l’élite depuis 2015 et qui fait vibrer, chaque année, les supporters, de Kayes à Kassaro, en passant par Mahina, Toukoto, Sagabari, Sébécoro.

Au total, 11 équipes sont affiliées au District de football de Kita : Union sportive de Toukoto et l’AS Diaria (Toukoto), l’AS Rabala et le FC Bandenko (Sébécoro), le FC Kassaro (Kassaro), le FC Sofa, le FC Simbo, le FC Térénakoni, le FC Lyon et l’Association sportive de l’Avenir et l’USC Kita (Kita). Quant aux équipes féminines, elles ne sont que deux : le FC Sabali et le FC Danaya. Elu en janvier 2017 à la tête du District de football de Kita, Abdoulaye Diébkilé martèle que Kita peut être considéré comme le District pilote de la Région de Kayes et pense que le football de la capitale de l’Arachide a tout l’avenir devant lui. «L’objectif principal de notre bureau est de promouvoir et développer le football du District. Dans la première région, Kita est le seul District qui a un club en première division. Nous en sommes fiers et cela montre clairement que nous sommes sur la bonne voie.

Cela est d’autant plus vrai que notre représentant, l’USC évolue dans l’élite depuis quatre ans», souligne le premier responsable du football du Cercle de Kita. Et Abdoulaye Diébkilé d’ajouter : «être présent en première division, c’est bien, mais notre ambition est de faire plus, c’est-à-dire, promouvoir le football dans d’autres localités comme Toukoto, Sébécoro, Kassaro, Bendougouba, Sirakoro, Soféto, Djidjan, Bandenko. Au niveau de notre District, tout ce que nous entreprenons se fait en symbiose avec les autorités politiques, administratives et les collectivités. C’est un aspect très important». Ces dernières années plusieurs projets ont été élaborés par le District de football de Kita. Parmi les priorités de l’instance, il y a bien sûr le maintien de l’USC Kita en première division, mais, martèle Abdoulaye Diébkilé, «nous voulons un deuxième représentant dans l’élite». «Dans le football, tout est possible, surtout quand on travaille. Pour moi, Kita a les moyens de bâtir deux équipes de haut niveau. Nous y croyons, mais nous sommes également conscients que la tâche n’est pas facile», dira le président du District. Pour réaliser ce rêve, Kita devra d’abord régler un problème de taille : la réalisation d’infrastructures dignes de ce nom.

