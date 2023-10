Eden Hazard annonce sa retraite

Sans club après l’annonce de son départ du Real Madrid au début de l’été, Eden Hazard était toujours sans club jusqu’à aujourd’hui. Malgré plusieurs sollicitations, l’international belge de 32 ans a préféré raccrocher les crampons pour profiter de sa famille.

C’est donc une page qui se tourne pour le football belge. Après la fin d’une aventure ratée au Real Madrid et l’annonce de son départ au début de l’été, Eden Hazard se retrouvait sans club. L’international belge de 32 ans avait pourtant reçu plusieurs sollicitations venant de clubs européens comme la Belgique, mais aussi de pays plus exotiques comme l’Arabie saoudite ou les États-Unis. Cependant, après plusieurs mois de réflexion, l’ailier gauche talentueux, qui aura remporté le Championnat de France, d’Angleterre, d’Espagne, une Ligue des Champions et qui aura amené la Belgique en demi-finale du Mondial 2018, a décidé de mettre un terme à sa carrière ce mardi.

«Il faut savoir s’écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j’ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, jouer et m’amuser sur les terrains à travers l’Europe et le monde, a-t-il d’abord expliqué sur ses réseaux sociaux. Il est désormais temps de profiter de mes proches et vivre de nouvelles expériences. À bientôt en dehors des terrains.»

Eden Hazard va profiter de sa famille

L’attaquant, qui avait régalé les pelouses de Ligue 1 avec le LOSC et s’était affirmé comme un leader de Chelsea, a tenu à remercier ses anciens clubs, ainsi que le Real Madrid, où il n’a pas réussi à confirmer malgré un transfert record. «Au cours de ma carrière, j’ai rencontré des personnes formidables, dirigeants, coachs, coéquipiers et je tenais à remercier particulièrement les clubs par lesquels je suis passé : le LOSC, Chelsea et le Real Madrid et évidemment remercier de nouveau la Sélection Belge», a-t-il ajouté.

Avant de remercier ses proches et ses fans «qui me suivez depuis toutes ces années, pour vos encouragements dans chacun des pays où j’ai joué», a terminé Hazard. Si l’annonce de sa retraite était pressentie et n’est pas une surprise, elle a de quoi étonner, étant donné qu’Eden Hazard n’a que 32 ans et avait reçu plusieurs sollicitations pour rebondir après son passage raté au Real Madrid, où il n’a disputé que 76 rencontres en quatre ans. La faute à des problèmes de santé qu’il n’aura jamais réussi à dépasser.

Par: footmercato

