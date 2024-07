Démis de son poste de sélectionneur de l’équipe nationale de football seniors du Mali le 13 juin, Eric Sékou Chelle entend réclamer son dû par les voies légales. Le désormais ex-patron du Nid des Aigles l’a fait savoir à travers un communiqué. Le ministère des Sports se dit prêt à le mettre dans ses droits. Mais pas au-delà !

“En mai 2022, j’ai été nommé sélectionneur de l’équipe nationale et j’ai donné le meilleur de moi-même pour honorer cette mission. Jusqu’à mon renvoie j’ai essayé de faire de mon mieux malgré le contexte difficile. J’ai pris un plaisir énorme à travailler pour la mère patrie. Ainsi, j’ai décidé de garder le silence sur les défis pour des raisons d’éthique, d’honneur et de dignité. Je tiens de prime à bord à remercier le public sportif malien, les joueurs de toutes les équipes nationales du Mali et surtout les autorités du pays pour leur soutien inconditionnel pendant cette belle aventure. Bien que la manière dont j’ai appris mon renvoi sur les réseaux sociaux par un communiqué de presse qui a été surprenante, je reste fier du travail accompli et de l’opportunité que j’ai eue. En tant qu’entraîneur de football professionnel, je me dois de réagir en professionnel. C’est pourquoi je suis contraint de faire valoir mes droits par des voies légales. Je suis malien et j’ai toujours œuvré pour ne pas humilier mon pays en divulguant mes difficultés sur les réseaux sociaux”, a déclaré l’ex-sélectionneur tout en disant “souhaiter à mon successeur tout le succès possible et je reste un fervent supporter des équipes nationales du Mali”.

Si le ministère des Sports, qui paye les sélectionneurs du Mali, ne voit pas d’inconvénient de réclamer son dû, il fait savoir qu’il ne cèdera pas à une sorte de gourmandise. “Nous sommes prêts à mettre le sélectionneur dans ses droits. Mais pas au-delà. J’ai entendu des chiffres hallucinants sur les réseaux sociaux à tel point que je me suis interrogé sur sa valeur monétaire”, s’est amusé à dire le ministre Abdoul Kassoum Fomba.

