Réglementé par 6 textes depuis belle lurette, le football malien sera désormais régi par 18 textes élaborés par une Commission spéciale mise en place. Ladite Commission a remis les documents finaux au président de la Fémafoot le jeudi 3 décembre.

Dans son programme de campagne électorale, Mamoutou Touré “Bavieux” avait évoqué plusieurs projets de développement et de rayonnement pour le football malien ainsi que ses acteurs. Pour transformer ses promesses de campagne en acte concret, il se donne ainsi corps et âme pour tenir parole depuis son arrivée à la tête de l’instance dirigeante du football national. Le récent acte en date ? La relecture et la rédaction de 18 nouveaux textes devant désormais régir notre sport roi. L’on se rappelle, en mai dernier, une Commission de relecture et de rédaction a été mise en place par la Fémafoot. Cette Commission présidée par Me Boubacar Karamoko Coulibaly a remis, le jeudi passé, les documents finaux au président de la Fédération, Mamoutou Touré “Bavieux” après environ 8 mois de travaux.

Au total, ce sont 12 nouveaux textes élaborés plus les 6 anciens textes relus par la Commission pour un total de 18 textes qui ont été remis au patron du football malien. Ainsi, le Mali, qui était très en retard passe de 6 à 18 textes pour désormais être en phase avec les réalités du moment.

Après ces travaux de la Commission, dignement félicitée par Bavieux, la balle se trouve désormais dans le camp des délégués de la prochaine Assemblée Générale de la Fémafoot pour l’approbation. Une A.G prévue pour le 27 décembre prochain à Bamako.

Alassane Cissouma

Encadré

Les 18 nouveaux textes

1- Statuts de la Fémafoot

2-Statuts types des Ligues Régionales

3- Statuts de la Ligue nationale du Football Professionnel (LNFP)

4- Statuts de la Ligue nationale du Football Féminin (LNFF)

5- Statuts de l’Arbitre et de l’arbitrage

6- Règlement d’application des statuts de la Fémafoot

7- Règlement de l’Assemblée

8- Règlements Généraux

9- Règlement d’affiliation

10- Règlement financier

11- Règlement de la Chambre nationale de Règlement des Litiges (CNRL)

12- Règlement portant octroi de licence aux clubs

13- Règlement du statut et du transfert des joueurs

14- Code électorale de la Fémafoot

15- Code d’éthique

16- Code disciplinaire

17- Cahier des charges du championnat professionnel et étapes de mise en Œuvre

18- Répertoire des sanctions et amendes

Les membres de la commission de relecture et d’élaboration des textes

1-Me Boubacar Karamoko Coulibaly, président

2- Toubaye Koné, vice- président3- Dr Sekou Diogo Keita, Coordinateur

3- Sidi Bekaye Magassa, Rapporteur

4- Col. Major Bréhima Diabaté, membre6- Mamadou Souka Diallo, membre

5- Mohamed Elbéchir, membre8- Amadou Alhousseini Touré, membre9- Me Ousmane Thierno Diallo, membre

6- Ibrahim Maïga, membre

7- Ibrahim Sangaré, secrétariat Fémafoot

