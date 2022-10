La Fédération malienne des sports équestres a tenu le dimanche 10 octobre 2022 son assemblée générale élective. Et Mohamed Haïdara a été réélu président pour un 3e mandat avec 7 voix pour, un bulletin nul et deux abstentions. Les ligues de Ségou et Nara (représentées par deux listes) ont été disqualifiées. Il avait comme challenger Sékou Djigué. L’assemblée générale était présidée par Mamadou Sidibé (représentant la direction nationale des sports) qui avait à ses côtés Tidiane Niambélé (représentant le Comité national olympique et sportif du Mali), Souleymane Makamba Doumbia (président de la commission électorale).

ondement préparée par le secrétaire général adjoint sortant, Ibrahim Diallo, l’assemblée générale élective de la Fédération malienne des sports équestres s’est bien tenue mais dans une atmosphère surchauffée et conflictuelle. L’issue du scrutin a été favorable à Mohamed Haïdara, le président sortant.

Sur les 12 ligues déléguées, Mohamed Haïdara a été plébiscité par 7 voix sur 8 votants. Il y a eu un bulletin nul, deux abstentions et deux ligues (Ségou et Nara représentées par deux listes) disqualifiées. L’élection de M. Haïdara n’est pas le fruit du hasard. Son bilan a été déterminant dans sa reconduction. Ses rapports d’activités, financier 2021-2022 et budget 2022-2023, ont été approuvés à l’unanimité.

Concernant le bilan d’activités, il a fait savoir que son bureau a fait beaucoup de réalisations qui sont des acquis incontestables. Ce qui fait, à ses dires, que la Fédération malienne des sports équestres est très enviée. Parmi les acquis, il a cité l’acquisition d’un récépissé pour le Champ hippique. Ce qui a pu mettre un terme aux spéculations foncières sur l’espace.

“Avec ce récépissé, aujourd’hui, le Champ hippique de Bamako est sécurisé avec une clôture qui a coûté 300 millions F CFA grâce aux efforts du ministère des Sports”, a-t-il révélé. Comme acquis, la Fédération qui comptait 6 ligues de sports équestres à son arrivée, compte aujourd’hui 13 ligues. Ce qui a permis d’organiser la course des chevaux partout dans le pays alors qu’il n’y avait que 3 courses.

Aujourd’hui, la Fédération organise 6 courses annuellement. Deux nouvelles catégories de chevaux ont été insérées au Mali que sont les demi-sang, les pur-sang. Ce qui, selon lui, fait la fierté de la Fédération des sports équestres. Cela a permis au Mali de participer aux compétitions internationales en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso. Comme acquis, il a rappelé le partenariat de la Fédération ave le Pari mutuel urbain du Mali (PMU-Mali), le contrat avec Moov Africa Malitel qui va bientôt accompagner la Fédération pour sa participation au Salon du cheval au Maroc. Il a parlé de la bonne relation de la Fédération avec le ministère des Sports, qui a abouti à la création de la direction du Champ hippique de Bamako. Du coup, le Champ hippique de Bamako devient une propriété de l’Etat. Il a aussi cité l’instauration de la bonne entente entre les producteurs et les propriétaires de chevaux. Bientôt le vétérinaire de la Fédération sera formé pour l’insémination des chevaux. Ce qui va permettre d’inséminer les chevaux maliens sur place et partout au Mali pour avoir des races améliorées. “J’ai été ravi de servir la Fédération malienne des sports équestres. J’ai eu de bons rapports avec les membres de la Fédération. Je suis ravi d’avoir un bilan que de faire savoir. Ce n’est pas mon bilan personnel. C’est le bilan de la Fédération”, a-t-il déclaré.

Après son plébiscite, il a confié qu’il n’y a eu ni gagnant ni perdant. Pour lui, c’est le sport équestre et le cheval qui ont gagné. “Je viens d’être élu président de la Fédération malienne des sports équestres.

Cela est un grand honneur et une lourde charge pour moi de mener à bien le bateau de la Fédération. Il n’y a eu ni gagnant ni perdant. C’est le cheval qui gagne toujours. Mon challenger n’est pas un adversaire. C’est quelqu’un avec qui je travaille au quotidien pour l’amélioration des relations au niveau de la Fédération. Et il en sera toujours ainsi. Sékou Djigué et moi travailleront ensemble pour relever les défis par rapport au développement du sport équestre au Mali”, a-t-il promis. Et de placer son nouveau mandat sous le signe de la réconciliation et de la reconstruction. Parmi ses chantiers, il a parlé de la rénovation du Champ hippique, de la formation. Il dirige désormais un bureau de 21 membres.

Siaka Doumbia

xxx

Grand Prix Maouloud 2022 :

Le cheval Ançardine n°1 et le jockey Mohamed Doumbia dit Papi remportent le trophée

L’écurie Chelsea de Mamadou N’Diaye dit Madoufing a organisé le lundi 11 octobre 2022 le Grand Prix Maouloud 2022 en sports équestres. Parrainé par le guide spirituel des Ançardines, Chérif Ousmane Madani Haïdara (présent au Champ hippique), le Grand Prix Maouloud 2022 a été remporté par le Cheval Ançardine n°1 (un crack monté par Mohamed Doumbia dit Papi) sur la distance des 1600 mètres.

Au programme du Grand Prix Maouloud 2022, il y avait 3 courses réservées respectivement aux petits chevaux (11 partants) sur la distance des 1200 mètres ; aux demi-cracks (9 partants) sur 1400 mètres ; aux Cracks (8 partants) sur 1600 mètres.

Au titre des résultats, c’est Ançardine 10 (jockey Kalifa Traoré) qui a remporté les 1200 mètres des petits chevaux. Il a été suivi par Yaye Jo (2e), Baïnè (3e), Sanya Industries (4e) et Ançardine 9 (5e).

Chez les demi-cracks sur 1400 mètres, Ançardine 6 (jockey Moutia Kamaté) est arrivé 1er, suivi d’Ançardine 4 (2e), Aty (3e), Ançardine 11 (4e) et Ançardine 5 (5e).

Le Prix des Cracks sur 1600 mètres a été remporté par Ançardine n°1 monté par Mohamed Doumbia dit Papi. Tanti Kadia est arrivé 2e, suivi d’Ançardine 2 (3e), d’Ançardine 3 (4e) et de Chérif (5e).

A l’issue des courses, Madoufing a offert deux chevaux à Chérif Ousmane Madani Haïdara et à sa fille Nafissatou Haïdara.

Siaka DOUMBIA

Commentaires via Facebook :