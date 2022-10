En procédant à la pose de la première pierre du siège de la Ligue régionale de Sikasso, Mamoutou Touré « Bavieux » honore une promesse qu’il avait faite en 2019 lorsqu’il était candidat pour la présidence de la Fédération malienne de Football (Fémafoot). Avec ce projet, la Fémafoot met fin au nomadisme des Ligues régionales de football et à leur statut de « SDF ».

C’est le jeudi 13 octobre que le président de la Fémafoot a procédé à la pose de la première pierre du tout nouveau siège de la Ligue régionale de football de Sikasso. Une promesse de campagne honorée par Mamoutou Touré « Bavieux » dont le Programme intitulé « Agir pour rebâtir » continue de promouvoir le football malien et sa pratique. Situé dans le quartier Hamdallaye de Sikasso, l’édifice R+1 est bâti sur une superficie de 2500 mètres carrés. Chacun de ses niveaux (Etage et Rez-de-chaussée) englobe des bureaux avec une grande salle open Space et bien d’autres commodités.

La cérémonie tout en couleurs présidée par le président de la Fémafoot, Mamoutou Touré « Bavieux » s’est déroulée en présence du Gouverneur de Sikasso, Daniel Dembélé, le chef de quartier d’Hamdallaye, Karim Koné, du président de la Ligue de Sikasso, Mamby Diaby dit Kèlètigui, du responsable du Programme Fifa Forward, Aguibou Bah et plusieurs membres du Comité Exécutif de la Fémafoot et des invités de marque.

Prévus pour 6 mois, les travaux débuteront 2 semaines après la pose de la première pierre. Très ému par ce projet, le président de la Ligue a déclaré être le président le plus chanceux des 12 présidents de Ligue que Sikasso a connus. « De 1960 à nos jours, la Ligue a connu 12 présidents. Et c’est pendant mon mandat qu’elle aura son propre siège. C’est un honneur, une immense chance et fierté pour moi », a-t-il laissé entendre.

Comme promis, la Fémafoot dotera l’ensemble des Ligue régionales du Mali d’un siège flambant neuf.

