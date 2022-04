Le président de la Fédération malienne de football (Femafoot), Mamoutou Touré dit Bavieux a animé le jeudi 7 avril dernier à l’hôtel Radisson Collection, une conférence de presse pour faire le bilan de la participation du Mali aux matches de barrage de la Coupe du monde Qatar 2022. A cette occasion le conférencier était accompagné par deux vice-présidents du comité exécutif de la Femafoot notamment Kassim Coulibaly dit Yanboxe et Modibo.

Éliminés au dernier tour des qualificatifs par l’équipe tunisienne, le président de la Femafoot a indiqué que le parcours des Aigles, sans être le pire, a été une légère satisfaction et d’un goût inachevé avec 0 but encaissé, lors de la phase de poule que les nôtres ont dominée et permis au Mali de jouer pour la première fois de l’histoire les barrages d’un Mondial.

Sur le plan organisationnel, le président Touré précisera que tout avait été mis en place pour que les hommes de Magassouba puissent livrer une excellente double confrontation contre la Tunisie et de pouvoir offrir une qualification historique à notre pays.

A cet effet, il a salué et remercié les plus hautes autorités pour l’énorme effort consenti qui a consisté à l’affrètement d’un avion avec une restauratrice malienne commise pour servir un menu sportif à l’équipe sans oublier la rénovation du Stade du 26-Mars à coût de milliards.

Il a estimé que les petits rares couacs constatés font partie des impondérables de la vie et que le département ministériel et la Femafoot se sont toujours mobilisés à les résoudre à chaque fois qu’il en était question.

Pour des futures échéances, notamment les éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023, Bavieux Touré a invité les uns et les autres à accorder leurs violons, afin de permettre la création d’un environnement propice et enviable autour et dans le nid des Aigles qui ont besoin de renforts nationaux et binationaux.

Concernant le successeur de Mohamed Magassouba limogé le 1er avril 2022 en même temps que son staff, le président Mamoutou Touré a informé qu’un appel à candidature sera lancé cette semaine. Sur ce volet, il a estimé nécessaire la continuité de la mission du collège d’anciens internationaux pour épauler le nouvel encadrement technique dont le profil devra répondre aux attentes des Maliens.

AMTouré

