Football-CAN 2023 : le Mali affronte le Soudan du sud sans Abdoulaye Doucouré

Les Aigles du Mali affrontent le vendredi 08 septembre au stade du 26 mars le Soudan du Sud dans une rencontre comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la CAN, Côte d’Ivoire 2023. Eric Sékou Schell a, pour la circonstance, convoqué 25 joueurs.

Pas grand changement sur la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur national des Aigles. Pour affronter le Soudan du Sud, Eric Sékou Chell a fait confiance aux mêmes joueurs qui ont joué les précédentes journées des éliminatoires de la CAN, Côte d’Ivoire 2023. On retrouve sur la liste des garçons comme Hamary Traoré, Kamory Doumbia, Alou Dieng, Ives Bissouma et Mohamed Camara.

On note de toute même la présence de Sikou Niagaté et Lassine Synayoko, qui signent leur retour en sélection. Ils avaient disparu de la sélection depuis le départ de Mohamed Magassouba. La surprise est l’absence sur la liste de Abdoulaye Doucouré. Le joueur d’Everton en Angleterre n’a plus porté le maillot de la sélection depuis le match de barrage des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 contre la Tunisie. « Des discussions sont en cours avec le joueur pour le faire venir en sélection », a déclaré Eric Sékou Schell lors de son point de presse, coupant ainsi court aux rumeurs selon lesquelles le joueur a boudé la sélection.

Le match Mali vs Soudan du Sud, c’est ce vendredi 08 septembre au stade du 26 mars de Bamako à partir de 19 heures GMT.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

