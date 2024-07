Le comité exécutif de la fédération malienne de football a suspendu à titre conservateur, le capitaine des Aigles du Mali, Hamari Traoré, de la sélection nationale pour « manquement à l’honneur et à la dignité, incitation et fronde contre l’équipe nationale et le football malien ». Le joueur avait publié en juin une lettre critiquant la gestion du football malien.

Le capitaine des Aigles du Mali, Hamari Traoré, selon une information révélée par l’Agence France Presse (AFP) et confirmée à maliweb.net par plusieurs sources, a été suspendu à titre conservatoire par l’instance dirigeante du football malien. Il est reproché au sociétaire de la Real Sociedad en Espagne de « manquement à l’honneur et à la dignité, incitation et fronde contre l’équipe nationale et le football malien ». Des charges très lourdes. Le dossier de la procédure sera transmis à la Commission centrale de discipline de la Femafoot. Convoqué par la fédération afin de l’entendre, le joueur n’a pas répondu.

Cette suspension de l’ancien joueur du Stade Rennais en France fait suite à la publication en juin d’une lettre dans laquelle ses camarades et lui critiquent fortement la gestion du football malien. Ils déplorent l’absence de résultats depuis des années, la mauvaise gestion du football par les dirigeants et le manque de professionnalisme de ces derniers. « Si la situation reste inchangée, nous nous réservons le droit de ne pas honorer la sélection et de ne pas participer aux prochains matchs de qualification », menacent-ils.

Cette missive intervient au lendemain du voyage catastrophique des Aigles à Johannesburg. Les joueurs sont, en effet, arrivés à destination quelques heures seulement avant le coup d’envoi du match de la 4e journée des éliminatoires de la coupe du monde opposant Madagascar au Mali. Ce qui a probablement joué sur le score de la rencontre où les Aigles n’ont pu faire que triste match nul vierge.

Le capitaine des Aigles n’a pas pour l’instant réagi à la nouvelle de sa suspension. Contactée par maliweb.net, la fédération malienne de football, selon son communiquant, dit ne rien savoir. « Nous avons appris à la fédération comme tout le monde que Hamari Traoré a été suspendu », a déclaré Zie Ibrahim Coulibaly.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

