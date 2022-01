Le siège du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) a abrité, le O5 janvier dernier, la cérémonie de la traditionnelle présentation de vœux de nouvel An des présidents des fédérations sportives nationales à Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali. Une occasion pour les premiers responsables des fédérations de remercier le président du Cnosm pour ses efforts dans la promotion et le développement du sport au Mali.

Les patrons des fédérations sportives nationales viennent de respecter une fois de plus la tradition, avec la présentation de vœux de nouvel An au président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Habib Sissoko et à tous ses collaborateurs. Cette rencontre de présentation de vœux de nouvel An s’est déroulée en présence d’Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), des membres de son équipe et des présidents de plusieurs fédérations sportives nationales. Comme à l’accoutumée, le porte-parole des présidents des fédérations, le capitaine de gendarmerie, Me Adama Mariko, non moins président de la Fédération malienne de karaté et disciplines associées, a pris la parole pour souhaiter une bonne et heureuse année au président du Cnosm, sa famille et tous ses proches collaborateurs.

“Aujourd’hui, nous sommes ici pour présenter nos vœux de santé, de longévité et de succès au président Habib Sissoko. En plus de lui-même, ses vœux sont adressés à sa famille, à son équipe et à tous ses proches. Je profite de l’occasion pour le remercier pour tout ce qu’il fait pour les fédérations sportives nationales. Vous pouvez le constater, le président Habib Sissoko nous a toujours parlé de la stabilité, la cohésion, l’entente et la solidarité entre les membres d’une fédération. Nous sommes sûrs que c’est avec cette stabilité dans les fédérations que nous pouvons développer le sport dans notre pays”, a-t-il précisé. En réponse, le président du Cnosm a remercié les présidents de différentes fédérations sportives pour cette marque de considération. “L’année 2021 a été un peu difficile pour le pays, mais nos athlètes ont fait ce qu’ils pouvaient en termes de résultats. Maintenant, je vous exhorte à tout mettre en œuvre afin d’avoir une stabilité au niveau des fédérations sportives nationales.

Sans la stabilité, nous ne pouvons pas avoir de résultats encourageants que nous attendons tous. C’est vrai que vous avez fourni beaucoup d’efforts en 2021. Maintenant, il faut que nous allions vers la performance, c’est-à-dire les trophées. Il faut que les fédérations se battent pour avoir au moins un athlète sur le podium africain”, a-t-il exhorté, avant d’appeler les uns et les autres à soutenir les Aigles du Mali qui participent à la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun 2022. Mahamadou TRAORE

