En fin de contrat à partir du 30 juin prochain, Hamari Traoré a joué sa dernière saison avec le Stade de Rennes après 6 saisons passées au club. Le désormais ex-capitaine rennais s’est engagé avec la Réal Sociedad pour 2 saisons. Un départ qui va certainement laisser un vide au sein du club français qui a néanmoins tenu à lui dire « Merci ».

Hamari Traoré s’en va du Stade de Rennes. Respectueux et respectable, le latéral droit malien quitte la France la tête haute avec des louanges méritées. « En fin de contrat avec le SRFC, notre capitaine emblématique s’envole vers de nouveaux horizons après 6 saisons passées en Rouge et Noir. 239 matchs, 22 passes décisives, vainqueur de la Coupe de France 2019, le capi’ a tout donné et défendu avec passion le maillot rennais. Merci Capi ! », a fait savoir le Stade de Rennes.

Après avoir quitté les Rouge et Noir, l’international Aigle du Mali s’est engagé pour deux saisons avec la Réal Sociédad. Avec le club espagnol, le capitaine du Mali disputera la Ligue européenne des Champions la saison prochaine. Le club ayant fini 4e du championnat lors de la saison qui vient de s’achever.

S’exprimant sur son départ, Hamari s’est dit honoré d’avoir porté le maillot rennais : « Après six saisons passées avec vous, il est temps pour moi de vous dire au revoir. En tant que capitaine, j’ai été honoré de porter ce brassard et de représenter fièrement notre équipe sur le terrain. Le Stade Rennais a une place particulière dans mon cœur. C’est ici que j’ai grandi, évolué et suis devenu un homme. Chaque entraînement, chaque match, chaque victoire et chaque défaite m’ont aidé à progresser… Je tiens à adresser un immense merci aux supporters. Vous êtes le cœur et l’âme de ce club. Votre soutien indéfectible, votre passion et vos chants retentissants dans les tribunes ont été une source de motivation exceptionnelle. Vous êtes les vrais héros du Stade Rennais. »

A Cissouma

Commentaires via Facebook :