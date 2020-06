Kylian Mbappé mérite-t-il vraiment d’être le joueur le plus cher du monde ?

Kylian Mbappé est donc le numéro 1. Comme tous les six mois, l’Observatoire du football CIES a publié ce 8 juin sa liste des 100 joueurs les plus chers du monde. En tête de ce classement, en partie dominé par Liverpool qui positionne 3 de ses joueurs dans les 8 premières places, on trouve Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain. Il devance dans cette liste des joueurs comme Raheem Sterling, Mohammed Salah ou son comparse en équipe de France Antoine Griezmann. Son prix est estimé à 259,2 millions d’euros.

Auteur de 33 buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues lors de la saison 2019-2020, le joueur a encore offert une saison pleine aux supporters du PSG, une habitude depuis son arrivée dans le club de la capitale en août 2017. Avant l’arrêt de la saison provoquée par la pandémie du coronavirus, le Paris Saint-Germain se dirigeait sans réel concurrent vers son troisième titre de champion de Ligue 1 d’affilée (qu’il a finalement acquis suite à la décision de la LFP de clôturer la saison) et était qualifié pour un quart de finale de Ligue des Champions, un stade qui se refusait au club depuis 2016.

Toutefois, l’attaquant parisien mérite-t-il d’être considéré comme le joueur le plus cher du monde ? Si, sur le plan collectif, le joueur accumule les bonnes notes et les performances de qualité, certains titres manquent encore au sportif de 21 ans. En décembre dernier, Kylian Mbappé voyait – logiquement – le Ballon d’Or lui échapper, ne trouvant mieux qu’une sixième place au classement. On remarque aussi que, depuis janvier dernier, date de la dernière liste du CIES, le joueur a vu sa valeur perdre 6 millions d’euros, passant de 265.2 millions d’euros à 259.2 millions. Une baisse qui peut s’expliquer par l’arrêt des compétitions et une absence de maintenant plus de trois mois du prodige français hors des pelouses, mais qui peut aussi trouver son origine dans d’autres raisons.

Aujourd’hui, si celui qui a fait ses débuts à Bondy reste l’un des joueurs les plus convoités du monde (la porte ouverte par le Real Madrid ne s’est jamais vraiment refermée, Zinedine Zidane multipliant les appels du pied), une autre jeunesse vient marcher sur les plates bandes du Parisien. Jaden Sancho, le milieu survolté du Borussia Dortmund, occupe actuellement la troisième place du classement du CIES, avec une valeur estimée à 179.1 millions d’euros, mais d’autres joueurs également ont de grandes ambitions. La reprise de la Bundesliga en mai a permis à des pépites de montrer l’étendu de leur talent. Alphonso Davies, le milieu canadien du Bayern Munich classé neuvième du classement CIES (133.5 millions d’euros), ou Erling Haaland, le très jeune buteur de Dortmund quinzième de la liste (107.3 millions), ont déjà brillé depuis la mi-mai. Kylian Mbappé pourra-t-il rester encore longtemps le joueur le plus cher du monde ? Les prochains mois devraient nous donner un début de réponse.

Source: msn.com – 09.06.2020

