La LFP vient de voter en faveur d’un classement final de Ligue 1 en fonction du quotient des points. Le PSG est, de son côté, déclaré champion.

48 heures après l’annonce par Edouard Philippe de la fin de la saison sportive, la LFP a pris sa décision concernant la manière dont le championnat de doit se terminer et le classement final des équipes. L’instance a voté en faveur d’un classement au quotient de points, à savoir la moyenne de points récoltés selon le nombre de matches joués. Toutes les rencontres disputées de la saison ont donc été prises en compte. Il a aussi été décrété que le titre de champion doit revenir au Paris SG, et qu’il y aura bien des descentes et des montées avec l’étage inférieur. Ces décisions seront validées ce jeudi (à 17h)par le conseil d’administration de l’instance à l’occasion d’une conférence de presse qui se tiendra en visioconférence. Début mai, l’asemblée générale de la Ligue se réunira pour officialiser définitivement cette issue.

Le classement au quotient, et qui se fait en intégrant les matches de la 28e journée, est celui que redoutait Jean-Michel Aulas, le président de l’OL. Et pour cause ; il défavorisait son club, par rapport à l’option d’un classement figé à l’issue de la dernière journée disputé (27e). Conséquence : les Gones se voient privés d’une qualification européenne. Et ce pour la première fois depuis 1997. En revanche, Reims et Nice en profitent, eux, pour se hisser aux places européennes et décrocher une participation à la . Sous réserve de l’annulation de la et de la , ils entreront en lice au tour préliminaire, tandis que le LOSC (4e) accèdera directement à la phase des poules.