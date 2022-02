Le FC Barcelone croit toujours pouvoir devancer le Real Madrid pour le titre, le verdict brutal d’une légende de Manchester United et le Bayern qui doute après l’humiliation en Bundesliga, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Duel Barça-Real pour le titre

En Espagne, et surtout à Madrid, on ne pense qu’au match de Ligue des Champions opposant le PSG et le Real Madrid mardi prochain. «En attendant Paris» comme le titre Marca ce matin, le Real a fait match nul 0 à 0 contre Villarreal. Mais pour AS, les Madrilènes sont «prêts pour Paris». Le journal rappelle que sans «l’héroïque gardien» des sous marins jaunes, Rulli, la casa Blanca aurait été victorieuse, surtout que l’arbitre a négligé un penalty pour Vinicius Junior. Ce match nul ravive quelques espoirs de titre pour le FC Barcelone. «Mission possible» titre Sport ce matin. Si le Barça gagne le derby de Barcelone ce dimanche, ils ne seront plus qu’à 13 points du leader. Certes c’est beaucoup, mais comme l’a expliqué Xavi en conférence de presse : «La Liga est difficile, mais nous n’excluons rien».

Ras-le-bol pour Paul Scholes Paul Scholes fait la Une des tabloïds anglais après ses déclarations virulentes à l’encontre du jeu de Manchester United. La légende des Red Devils n’en peut plus de voir son club en manque de réussite. Les joueurs d’United ont été fortement hués hier après leur match nul hier 1-1 contre Southampton. «Il est temps de devenir méchant» titre le Sunday Express. Paul Scholes les accuse «de manquer de combativité» et suggère que «Bruno Fernandes est devenu un problème.» Comme le rapporte le Sunday Mirror dans ses pages intérieures, le coach des Red Devils est furieux contre Paul Scholes, mais il reconnaît qu’il a en partie raison. «Arrêtez d’être des saints», écrit le Sunday Mirror. Ralf Rangnick défend ses joueurs, et affirme qu’«ils font des efforts dans les courses, mais qu’ils devraient être beaucoup plus agressifs». Bochum fait sensation Le Bayern Munich est toujours seul en haut du classement de Bundesliga. Il devance son dauphin Dortmund de 9 points. Mais les Bavarois se sont fait une grosse frayeur hier contre Bochum, pire, ils se sont fait humilier 4-2 comme le rappelle Bild sur sa première page. Le journal allemand fait part de la déception du manager munichois. Mais Julian Nagelsmann révèle qu’il ne s’est pas emporté dans le vestiaire à la mi-temps alors qu’ils étaient menés 4-1. Il a «privilégié la réflexion» pour se relancer. Le milieu de terrain Joshua Kimmich a été moins tendre après le match comme le rapporte Kicker. Pour lui, pour la «la défaite est absolument méritée». Il accuse un «manque de vertus». Ce n’est «clairement pas la mentalité du Bayern» rappelle l’international Allemand.

Source: https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :