“Je félicite la commission d’organisation avec à sa tête le Lt-col Cheick Tounkara pour le travail remarquable abattu pour la réussite du tournoi”.

Lancée le 16 août dernier, la 2ème édition de la “Super Coupe Assimi Goïta” a connu son épilogue, vendredi 16 septembre 2022, par la victoire de l’équipe de Mopti face à celle de Bamako à l’issue des tirs au but (4 buts à 3). Cette finale s’est jouée au Stade Mamadou Konaté dans une atmosphère festive sous la présidence du Premier ministre par intérim, Colonel Abdoulaye Maïga, en présence de plusieurs membres du gouvernement dont le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher. Plusieurs invités de marque étaient également au rendez-vous à l’image des responsables de la Présidence de la République, du Conseil National de Transition, du Président du Comité National Olympique et Sportif du Mali, Habib Sissoko. Sans oublier le représentant de la Fédération Malienne de Football et les présidents des ligues de football. A cette occasion, le ministre Mossa Ag Attaher s’est adressé à tout ce beau monde à travers un discours de clôture. “L’édition 2022 du tournoi selon l’avis des spécialistes du football et des observateurs a véritablement été un succès avec une particularité marquée par la participation des (9) Ligues de football que sont Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et Bamako. Au total, douze (12) équipes ont pris part à cette édition y compris celles de la Présidence, du Gouvernement et du CNT”, dira Mossa Ag Attaher. .

Je voudrais m’acquitter d’un devoir, celui de saluer la présence parmi nous du Premier Ministre par intérim, Chef du Gouvernement et de toutes ces personnalités qui ont bien voulu honorer de leur présence cette finale qui marque la clôture de l’édition 2022 du Tournoi de football, dénommé “Coupe Colonel Assimi Goïta”.

Qu’ils en soient tous, remercier pour leur disponibilité qui traduit l’expression de leur engagement à soutenir les actions et les autorités de la Transition dans leur vision de cohésion sociale et de paix au Mali.

En cette circonstance solennelle, je voudrais tout d’abord exprimer notre administration, celle de l’ensemble du mouvement sportif national et moi-même à Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, Président du Mali, Chef de l’Etat, pour les orientations sectorielles. Le tournoi de football dénommé Super “Coupe Colonel Assimi Goïta” édition 2022 lancé le 16 août 2022, va connaitre son épilogue cet après-midi avec la finale qui opposera l’équipe de Bamako à celle de Mopti et en lever de rideau l’équipe des Institutions (Présidence, Gouvernement et CNT) jouera contre celle de l’ORTM.

En effet, l’édition 2022 du tournoi selon l’avis des spécialistes du football et des observateurs a véritablement été un succès avec une particularité marquée par la participation des (9) Ligues de football que sont Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et Bamako. Au total, douze (12) équipes ont pris part à cette édition y compris celles de la Présidence, du Gouvernement, du CNT.

Cet élargissement du tournoi à toutes les ligues traduit la volonté des organisateurs de rendre plus inclusive la Coupe Colonel Assimi Goïta et à travers le sport de réaliser une mobilisation générale autour des valeurs d’unité nationale et du vivre ensemble. Ainsi la participation des 9 ligues à cette édition a contribué à raffermir le brassage, les liens de solidarité et de cohésion entre les jeunes, les encadreurs et elle a renforcé les relations de bonne collaboration entre les membres des Institutions de la République.

Je peux affirmer ici et maintenant que les attentes ont été largement comblées. Pour preuve, pendant 25 jours, toutes les délégations régionales ont vécu en symbiose sur le même site au lycée sportif où elles ont tissé des liens d’amitié et de fraternité noués jamais. Pendant leur séjour à Bamako les délégations organisaient chaque nuit des activités socio-éducatives et culturelles propres à leurs terroirs.

Ces nuits ont permis aux jeunes d’exprimer leurs diversités dans l’unité et de cultiver la cohésion et le vivre ensemble.

Je peux témoigner que cette volonté d’unité a été traduite par le diner offert aux délégations par la Commission Nationale d’Organisation en présence de mon Collègue Ministre et moi-même. Ledit diner a été agrémenté par une soirée culturelle

Durant 25 jours, les équipes repartis en deux Poules ont compéti en aller simple et les 2 premières de chaque Poule se sont croisées en demie finale. Les vainqueurs de ces rencontres se sont qualifiés pour la finale.

Je voudrais profiter de cet espace pour souligner que toutes les rencontres sportives constituent, à mon avis, un cadre idéal pour reconnaître et remercier la disponibilité constante et la proximité de SE le Col Assimi GOITA Président de la Transition, Chef de l’Etat avec le mouvement sportif national pour encourager les efforts consentis et soutenir les stratégies de détection de jeunes talents à travers ce tournoi.

Je voudrais également témoigner ma sincère reconnaissance à vous toutes et tous, ici présents particulièrement les footballeurs, l’encadrement technique, les médias, les sympathisants, les dirigeants sans oublier les supporters pour leur totale disponibilité et leur engagement sans faille.

Il me plait de féliciter tous les membres de la commission d’organisation avec à sa tête le Lt Col Cheick Tounkara, pour le travail remarquable abattu pour la réussite de l’évènement. Soyez en fier.

Je remercie particulièrement les Gouverneurs des régions et celui du District de Bamako pour leur implication effective ces remerciements s’adressent à toutes à toutes les équipes à travers les délégations régionales pour leur prompte mobilisation, toute chose qui dénote de leur engagement et leur adhésion aux idéaux de la Transition.

Je voudrais féliciter les délégations régionales pour cette première et brillante participation. A ce titre, ils ont comblé les attentes et ont fait preuve de disciplines et de fair-play.

Vive le vivre ensemble et la cohésion sociale à travers le sport.

Vive le Mali uni et prospère ! ”

