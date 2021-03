Les Aigles locaux reçus le par le président Bah N’Daw : Pluie de reconnaissances sportives à Koulouba

Le président de la Transition, Bah N’DAW a reçu, le jeudi 25 mars 2021 à Koulouba, l’Equipe nationale locale de football ayant participé à la phase finale du CHAN qui s’était déroulée du 16 au 07 février 2021 au Cameroun. C’est dans une ambiance pleine de solennité qu’un vibrant hommage a été aux vices champions du dernier CHAN, en présence notamment de plusieurs acteurs sportifs dont le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, le président du Comité national olympique et sportif (CNOS) Habib Sissoko, le président de la Fédération malienne de football (Femafoot), Mamoutou Touré «Bavieux» et bien évidemment le sélectionneur des Aigles locaux, Nouhoum Diané et ses joueurs.

La cérémonie était l’occasion pour les Aigles locaux de recevoir le témoignage et la reconnaissance de la nation malienne pour leur belle performance lors du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), Cameroun 2020 où le Mali s’est classé deuxième de la compétition.

Le président de la Transition en a aussi profité pour magnifier singulièrement, au nom de la Nation, l’artiste Modibo Koné dit Askia Modibo pour sa belle chanson emblématique « les Aigles » ainsi que tous les acteurs ayant contribué au succès de l’équipe nationale au Cameroun.

«Il est à noter que les résultats et les belles performances de notre équipe nationale locale est le fruit des efforts conjugués de toute une chaîne d’acteurs à savoir : l’Etat, le Comité national olympique et sportif du Mali, la Fédération malienne de football, l’encadrement technique et les joueurs», a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher, avant de remercier le président de la Transition pour les inlassables accompagnements de tous les jours pour le développement du sport en général et en particulier lors du séjour de l’équipe nationale locale au Cameroun.

« Aussi, besoin est-il de rappeler ici, excellence monsieur le président, que vous avez joué toute votre partition dans ces performances. Vous avez pleinement assuré votre rôle de « 12ème homme », votre rôle de père de la nation, votre rôle de soutien moral et psychologique à ces jeunes ambassadeurs. Je voudrais à ce titre reconnaitre et saluer vos messages d’encouragement après chaque match quelle que soit l’issue. Ces messages ont toujours été considérés comme étant une source de motivation et de reconnaissance de la nation tout entière à ses vaillants fils. Nous sommes très honorés et chanceux d’avoir un chef de l’Etat qui ne ménage aucun effort pour la réussite et le développement du sport dans toutes ses composantes », a-t-il ajouté. « J’encourage la fédération malienne de football à travers son président Mamoutou Touré désormais membre du conseil de la FIFA à continuer dans cette dynamique pour que nos équipes nationales de football soient plus compétitives à apporter des trophées pour le bonheur des adeptes du ballon rond. Merci aux aigles locaux pour cette participation honorable au Cameroun qui a émerveillé l’ensemble du peuple malien ».

Le président de la Transition Bah N’Daw a félicité pour sa part les joueurs et leur encadrement pour leur brillant parcours au CHAN et témoigné le sentiment de fierté et de reconnaissance aux efforts remarquables qui ont conduit au succès de l’équipe nationale. Bah N’Daw n’a pas omis de féliciter Mamoutou Touré dit Bavieux pour son élection au Conseil de la FIFA et l’a assuré de son accompagnement.

Ousmane CAMARA

