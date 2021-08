Ligue des champions des dames : Une première historique pour le Mandé et le Mali

En devenant le club féminin champion de la Zone A-Ufoa, l’AS Mandé a composté l’unique ticket qualificatif de la Zone pour la phase finale de la première édition de la Ligue africaine des Championnes. Une première pour le club de la Commune IV du district de Bamako et le football malien.

Club champion du Mali en titre, l’AS Mandé de la Commune IV a fait honneur à son statut national même au-delà de ses frontières. Après le titre national, le club vient de remporter également le titre de champion zonal. En effet, pour l’obtention du seul ticket qualificatif de la Zone A-Ufoa, quatre clubs champions se sont retrouvés au Cap-Vert pour en découdre. Ce tournoi qualificatif a été disputé, par les représentants de 4 pays à savoir les Determined Girls du Libéria, l’AS Dakar Sacré Cœur du Sénégal, les Seven Stars du Cap Vert ainsi que l’AS Mandé du Mali.

Au cours de la compétition, les équipes se sont affrontées en aller simple pour déterminer le club champion de la zone devant représenter la zone à la première édition de la Ligue Africaine des Dames dont la phase finale est prévue en novembre prochain en Egypte.

Entrée timidement dans la compétition, l’AS Mandé a atteint sa vitesse de croisière au fil des matches pour finir par remporter le titre de champion. Accrochées d’entrée (2-2), par les Seven Stars, les Mandekas se sont rachetées lors de leur 2e sortie face aux Libériennes de Determined Girls FC battues (4-0). Dans une sorte de finale, lors de la 3e et dernière journée, contre l’AS Dakar Sacré Cœur qui restait sur 2 victoires et qui n’avait besoin que du point du match nul, la représentante malienne a joué son va-tout pour largement s’imposer par 4 buts à 0 et terminer championne de la zone.

Avec ce titre, l’AS Mandé représentera à la fois le Mali et la zone Ufoa-A à la première édition de la Ligue Africaine des Championnes prévue en nombre 2021 en Egypte. Cette première édition de la Ligue africaine des Dames regroupera les 8 meilleurs clubs d’Afrique qui vont se disputer le titre continental.

Alassane Cissouma

