Qualifié pour la première de son histoire à cette étape de la compétition, le Red Bull Salzbourg où évoluent plusieurs joueurs Maliens a hérité du Bayern Munich, champion d’Europe 2020.

Club champion d’Autriche, le R.B Salzbourg abrite l’un des plus gros contingents de footballeurs maliens en Europe. Après l’ère Diadié Samassékou et Amadou Haïdara actuellement en Allemagne, Sékou Koïta et Mohamed Camara font présentement les beaux jours du club. Si le premier est blessé depuis quelques mois, le second a été l’un des grands artisans de la qualification historique du club aux 8es de finale de la Ligue des Champions. Pour y arriver, l’international milieu de terrain des Aigles et ses partenaires ont dû s’extirper d’un groupe relevé composé de Lille (France), Wolfsburg (Allemagne) et FC Séville (Espagne) en arrachant le ticket qualificatif lors de la dernière journée face au club espagnol (1-0) qui avait aussi son destin en main. “Je suis très content et très heureux de cette qualification historique. On était conscients de l’enjeu du match car l’adversaire avait également ses chances de qualification. Notre solidarité et notre engagement nous ont permis de composter le précieux sésame », avait déclaré l’ancien joueur de l’AS Réal de Bamako après l’ultime match de la phase de poules.

En héritant du Bayern, (premier du groupe E avec 6 victoires en 6 matches) après le tirage au sort des 8es de finale, le club du double champion d’Afrique Cadets (2017) et Juniors (2019) va tenter de s’enfoncer un peu plus dans l’histoire dans la mesure où il n’a plus rien à perdre d’autant plus que le champion d’Allemagne part largement favori de ce duel déséquilibré.

En ce qui concerne les autres rencontres de ces 8es de finale, l’on retiendra surtout les retrouvailles entre Lionel Messi retrouve le Real. L’on se rappelle, l’ancienne star du FC Barcelone a affronté pendant de longues années au cours de Clasicos enflammés le club madrilène. En marge de ces retrouvailles, Kylian Mbappé voudra lui aussi briller face au Real, qui s’est démené pour l’engager il y a quelques mois, et où il pourrait être libre de signer dès le 1er janvier.

Alassane CISSOUMA

RESULTATS DU TIRAGE AU SORT DES 1/8E DE FINALE

RB Salzbourg (AUT) vs Bayern Munich (ALL)

Sporting CP (POR) vs Manchester City (ANG)

Benfica (POR) vs Ajax (HOL)

Chelsea (ANG) vs Lille (FRA)

PSG (FRA) vs Real Madrid (ESP)

Atlético de Madrid (ESP) vs Manchester United (ANG)

Villarreal (ESP) vs Juventus (ITA)

Inter (ITA) vs Liverpool (ANG)

