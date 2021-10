Liverpool prêt à faire sauter la banque pour Mohamed Salah

Encore étincelant samedi avec Liverpool lors du succès face à Watford (5-0), l’attaquant égyptien marche sur l’eau ces dernières semaines. Plus que jamais, sa situation contractuelle cristallise l’attention en Angleterre.

Son incroyable but lors de la large victoire de Liverpool face à Watford (5-0) a effectué le tour du monde. En inscrivant son dixième but de la saison et en distillant une passe décisive à Mané samedi après-midi, Mohamed Salah a mis une nouvelle fois l’Angleterre à ses pieds. Il faut dire que l’attaquant égyptien de Liverpool a inscrit un véritable chef d’œuvre face aux Hornets, qui ressemble à s’y méprendre au but exceptionnel marqué face à Manchester City quelques semaines plus tôt.

Insaisissable, clinique dans la zone de vérité, le Pharaon semble plus que jamais au sommet de son art. Des performances XXL qui ne passent pas inaperçus pour un joueur sous contrat jusqu’en 2023 avec les Reds. Et justement, la situation contractuelle de la star égyptienne cristallise l’attention en ce moment. L’agent de Salah vise un nouveau contrat à plus de 500 000 euros par semaine Considéré comme le meilleur joueur du monde en ce moment par son manager Jürgen Klopp, Salah n’a pas encore prolongé son bail avec les pensionnaires d’Anfield Road. Dans son édition du jour, le Daily Mail révèle que son agent Ramy Abbas Issa s’est envolé pour l’Angleterre samedi pour assister à la rencontre entre Watford et Liverpool, mais pas seulement. En effet, le principal protagoniste compte bien reprendre les discussions avec les dirigeants du club des bords de la Mersey sur un nouveau bail. Son objectif demeure limpide : viser le jackpot pour son client avec des émoluments estimés à plus de 500 000 euros par semaine ! Des chiffres qui donnent le tournis mais matérialiseraient la valeur actuelle du buteur égyptien. Difficile de savoir si les hautes sphères anglaises répondront favorablement à cette requête, mais ces derniers songeraient bien à offrir une prolongation jusqu’en juin 2025 à leur attaquant. Difficile en effet pour Liverpool de se passer des services d’un joueur comme Salah véritable icône d’Anfield et joueur unanimement apprécié par les observateurs de Premier League. Les tractations entre les deux parties s’annoncent intenses, mais le jeu en vaut la chandelle…

