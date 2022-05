Pour la 67e édition de la Ligue des champions, le Real Madrid et Liverpool vont s’affronter au Stade de France pour la troisième fois de leur histoire à ce stade de la compétition. L’occasion pour les hommes de Jürgen Klopp, vice-champions d’Angleterre mais vainqueurs des deux coupes domestiques, de se venger de la Maison blanche, champions d’Espagne et à la recherche de sa 14e Coupe aux grandes oreilles, et ainsi soulever sa deuxième C1 depuis son arrivée.

Concernant les compositions des deux formations, le technicien du Real Madrid Carlo Ancelotti a sorti son 4-3-3, mené par son capitaine et meilleur buteur en LdC Karim Benzema (15 buts), accompagné de Rodrygo sur les ailes. On retrouve le milieu habituel Modric-Casemiro-Modric devant une défense à 4, avec le Français Ferland Mendy. Côté Reds, le coach allemand fait confiance à Mané en numéro 9, guidé par Salah et Diaz dans le trident offensif. Du grand classique dans le reste dans son onze, avec le Frenchie de la Mersey Konaté titulaire en défense centrale aux côtés de Van Dijk et devant le dernier rempart Alisson.

Les compositions officielles

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Thiago – Salah, Mané, Diaz

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militão, Alaba, F. Mendy – Modrić, Casemiro, Kroos – Valverde, Benzema, Vinicius Jr

