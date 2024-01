Mali : CAN 2023 : L’artiste Dabara lance une semaine culturelle pour soutenir les Aigles

L’artiste Mamadou Dembélé dit Dabara était face à la presse, jeudi 28 décembre dans la salle de conférence du ministère en charge de la Jeunesse et des Sports.

Il avait à ses côtés la présidente de la commission d’organisation et de mobilisation autour des Aigles du Mali, Kadiatou Aw, et plusieurs autres artistes, dont Seydou Coulibaly « Fouken J », Cheick Karambé et Abdoul Karim Diabaté « AKD ».

Un seul point était à l’ordre du jour de la rencontre : le soutien aux Aigles pour la CAN, Côte d’Ivoire 2023 (13 janvier au 11 février 2024). D’entrée de jeu, Dabara a révélé avoir créé plusieurs associations pour soutenir et accompagner les Aigles lors de la prochaine CAN. Ensuite, le conférencier a dévoilé le programme d’activités des associations mises en place pour la cause de la sélection nationale.

«Nous allons organiser une semaine culturelle à partir du 1er janvier spécialement aux Aigles. Le même jour, il y aura un match de football entre le département en charge de la Jeunesse et des Sports et les musiciens de bal. Ensuite, il y aura une émission spéciale Top Étoiles au Palais de la culture qui sera animée par les artistes avec des chansons aux Aigles du Mali», a détaillé l’artiste, en assurant que plus de 25 associations participeront à la campagne.

«En tant que Maliens, nous avons l’obligation de soutenir notre équipe nationale pendant la CAN. Il ne faut pas oublier que notre pays traverse une période difficile de son histoire et que le football est un facteur de cohésion sociale. Les Maliens aiment beaucoup le football, je suis persuadé que si les Aigles remportent le trophée de la CAN, il y aura la paix au Mali», a argumenté Dabara. La présidente de la commission d’organisation et de mobilisation autour des Aigles du Mali, Kadiatou Aw a salué l’initiative de Dabara et a exprimé sa joie de voir les artistes se mobiliser pour soutenir la sélection nationale.

«Les mots me manquent pour exprimer ma joie et ma gratitude à l’endroit des artistes. Au nom du ministre Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, j’invite les Maliennes et les Maliens, quel que soit leur domaine d’intervention, à soutenir l’initiative des artistes et se mobiliser autour des Aigles pour porter l’équipe vers la victoire finale en Côte d’Ivoire», a déclaré Kadiatou Aw. En novembre dernier, la présidente de la commission d’organisation et de mobilisation autour des Aigles du Mali avait effectué une visite de terrain à Korhogo où seront gérées le capitaine Hamari Traoré et ses collaborateurs lors de la CAN.

Pendant son séjour dans la troisième ville la plus peuplée de la Côte d’Ivoire (environ 440.000 habitants), Kadiatou Aw a eu plusieurs rencontres, notamment avec les autorités locales et les Maliens établis dans la Cité du Poro (surnom de Korhogo).

Boubacar THIERO

