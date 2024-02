Vainqueur du Burkina Faso en 8es de finale, le Mali croise le fer avec la Côte d’Ivoire ce samedi 2 février (17 h GMT) en quarts de finale de la Can-2023. Jamais battus par un pays hôte de la compétition, les Aigles du Mali font face à leur bête noire qu’ils n’ont jamais réussi à battre en Can. A l’issue de cette belle affiche, un mythe va sûrement tomber et l’heureuse équipe sera qualifiée pour les demi-finales.

Les quarts de finalistes de la Can/Côte d’Ivoire-2023 sont connus depuis le mardi 30 janvier. A l’issue des rencontres des 8es de finale, les huit meilleures nations africaines continuent l’aventure ivoirienne à la conquête du trophée continental.

Demi-finaliste de la Can 2013 avec à la clé une médaille de bronze décrochée face au Ghana, le Mali n’avait plus atteint les quarts de finale de la compétition. En brisant le plafond de verre cette année, les Aigles ont mis fin à 11 années d’attente pour continuer à espérer une 2e finale de l’histoire. Pourquoi pas une première couronne depuis la finale perdue de l’édition Yaoundé-72 au Cameroun ?

Pour ce faire, Eric Sékou Chelle et ses hommes doivent vaincre un signe indien. Il s’agit de battre enfin la Côte d’Ivoire dans une phase finale de Can. En 33 éditions du tournoi, les Aigles n’ont jamais remporté un duel face aux Eléphants à chaque fois qu’ils les ont affrontés au cours de leurs 12 participations.

Pour cette 13e participation malienne, le mythe va-t-il tomber ? D’autant plus que les nôtres affrontent le pays hôte de la compétition. De mémoire d’homme, le Mali n’a jamais perdu une opposition avec le pays organisateur. Les Tunisiens en 94 et les Angolais en 2010 peuvent en témoigner.

On se rappelle, lors de la Can Tunisie-94, les Aigles maliens s’étaient imposés en match d’ouverture sur le score de 2 buts à 0 grâce à des réalisations signées Fernand Coulibaly et Modibo Sidibé. Un succès retentissant qui avait conduit à la démission du sélectionneur d’alors des Aigles de Carthage.

Mieux, en 2010, alors qu’ils avaient été menés au score 4-0 jusqu’à la 79’, Seydou Kéita et ses coéquipiers, dont Fréderic Oumar Kanouté (tous buteurs) sont parvenus à arracher le match nul pour un score final de 4 buts partout. Seydou Kéita (79e, 93e), Kanouté (92e) et Mustapha Yattabaré (94e) ont réussi l’exploit de remettre le Mali à égalité.

De la Can Ghana-2008, où les Aigles ont coulé par 3 buts à 0, à la présente édition, ce sera la 5e confrontation entre le Mali et la Côte d’Ivoire en phase finale de la Can. Sur les 4 précédents matchs, les Eléphants comptent 3 victoires contre un match nul.

S’ils se sont longtemps présentés en victimes expiatoires face à leur bête noire, les Aigles possèdent cette année suffisamment d’arguments pour contrarier leurs bourreaux de longue date. Alors qu’ils ont fini en tête du groupe E pour finalement écarter le Burkina Faso en 8es de finale, les Aigles affronteront un adversaire miraculeux.

En effet, battus 2 fois dans le groupe A, les Eléphants ivoiriens doivent leur qualification en 8es de finale en tant que dernier des meilleurs 3es avec 3 points après n’avoir battu que la Guinée-Bissau en match d’ouverture et que le Maroc ait battu la Zambie pour permettre au pays hôte de continuer dans la compétition.

Même à la limite repêchée, la Côte d’Ivoire est difficilement venue à bout du Sénégal en 8es de finale à l’issue de la séance des tirs au but (1-1 après prolongation puis 8 tab à 7). C’est dire que la Côte d’Ivoire qui se présente cette année n’est pas une foudre de guerre comme du temps des Yaya Touré et Didier Drogba qui avaient infligé un cinglant revers de 3-0 aux nôtres lors de la Can/Ghana-2008.

Si le Mali n’a jamais battu la Côte en phase finale de Can et que les Aigles n’ont aussi jamais perdu face à un pays hôte, un mythe va sûrement tomber ce samedi à l’issue de cette opposition qui s’annonce palpitante comme l’a d’ailleurs reconnu le sélectionneur Eric Sékou Chelle. “Ça promet”, a-t-il dit.

A C.

Affiches des quarts de finale

Vendredi 2 février

17h GMT | Nigeria – Angola

20 h GMT | RD Congo – Guinée

Samedi 3 février

17 h GMT | Mali – Côte d’Ivoire

20 h GMT | Cap Vert – Afrique du Sud

Résultats des 8es de finale

Samedi 27 janvier 2024

17 h : Angola vs Namibie : 3-0

20 h : Nigeria vs Cameroun : 2-0

Dimanche 28 janvier 2024

17 h : Guinée Équatoriale vs Guinée : 0-1

20 h : Egypte vs RD Congo : 1-1 (après prolongations puis 7 tab à 8)

Lundi 29 janvier 2024

17 h : Cap-Vert vs Mauritanie : 1-0

20h : Sénégal vs Côte d’Ivoire : 1-1 (après prolongations puis 4 tab à 5)

Mardi 30 janvier 2024

17 h : Mali vs Burkina Faso : 2-1

20 h : Maroc vs Afrique du Sud : 2-0

MALI-CÔTE D’IVOIRE

Ils ont dit…

Eric Chelle (sélectionneur du Mali) :

Participant à sa première Can en tant que sélectionneur, Eric Sékou Chelle a permis au Mali d’atteindre un niveau de compétition jamais atteint depuis 2013. Ce faisant, l’ancien défenseur des Aigles du Mali met fin à 11 ans d’attente. Fidèle à son discours, il insiste toujours sur l’humilité.

“Nous devons être humbles après notre victoire et continuer à travailler dur. Je suis très content pour les joueurs. Ils méritent la victoire, car ils forment un groupe de travailleurs acharnés. Je pense que la victoire est bien méritée, mais la leçon à retenir est que 2-0 peut être un score dangereux contre une équipe déterminée… J’ai des amis et d’anciens coéquipiers chez notre prochain adversaire, donc ce sera aussi un match intéressant pour moi. Ça promet. Nous savons que ce sera difficile contre eux, mais nous apporterons nos qualités et ferons de notre mieux contre eux. Je veux souligner l’importance de l’humilité dans cette victoire”.

Jean-Michel Seri (milieu de terrain de la Côte d’Ivoire) :

Le milieu de terrain de la Côte d’Ivoire, Jean-Michel Seri, a été choisi comme l’homme du match de la rencontre à l’issue de laquelle les Eléphants ont battu le champion en titre, le Sénégal, aux tirs au but, en 8es de finale. Auprès de nos confrères de Cafonline.com, Seri s’est montré très heureux de son prix et de la qualification obtenue par son pays pour les quarts de finale. Toutefois, il ne s’est pas hasardé à se prononcer sur le match contre le Mali.

“Nous n’avons pas bien commencé le match, et après avoir reçu le but, nous avons répondu et nous avons pris le contrôle du match, avec un rendement de l’équipe…Nous étions juste calmes. À la mi-temps, l’entraîneur nous a demandé de continuer de la même manière. Nous étions très solidaires… Avant le match, j’ai refusé de parler du passé. L’important c’est que nous nous sommes qualifiés pour les quarts de finale. La Côte d’Ivoire s’est qualifiée pour le tour suivant, et c’est le plus important pour moi”.

Faé Emerse (sélectionneur de la Côte d’Ivoire) :

“Nous n’avons pas fait un bon parcours au premier tour, mais c’est une nouvelle compétition qui commence. Les compteurs sont remis à zéro et nous avons hâte de montrer un tout nouveau visage… Il faut retrouver de la confiance, de la sérénité et de la cohésion. Ça a été difficile ces derniers jours émotionnellement et mentalement. Mais nous n’avons pas craqué. Nous avons fait le bilan, notre mea-culpa. Et là, nous avons l’opportunité de nous reprendre. Nous allons jouer sur nos vraies valeurs… Il faut oublier le sombre passé et donner le meilleur”.

Rassemblés par Alassane

XXX

MALI-BURKINA

Sinayoko, comme Haïdara et Kamory

Comme Amadou Haïdara face à l’Afrique du Sud et Kamory Doumbia contre la Tunisie, Lassine Sinayoko a été désigné “Homme du match” de la rencontre des 8es de finale remportée face au Burkina Faso (2-1). C’est le 3e trophée individuel pour le Mali en quatre matchs.

Grand artisan du succès des Aigles contre les Etalons du Burkina Faso en match comptant pour les 8es de finale, Lassine Sinayoko a été désigné “Homme du match”. L’auteur du but victorieux du Mali a déclaré qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour mener son équipe jusqu’au bout de la compétition. Toutefois, il s’est dit très ravi du résultat. Lui qui compte 3 buts dans la compétition en 4 quatre matchs.

“C’était un match vraiment difficile contre une bonne équipe. Nous avons dû travailler très dur, mais je suis heureux que nous ayons finalement obtenu ce résultat. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour que nous puissions célébrer cette victoire”, a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.

Après le Burkina, les regards sont désormais tournés vers la Côte d’Ivoire avec l’objectif de demi-finale dans un coin de la tête.

A C.

Commentaires via Facebook :