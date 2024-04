Le tirage au sort de la Coupe du monde U17 Filles de basket-ball a eu lieu, jeudi 11 avril à Léon, au Mexique.

La compétition se déroulera du 13 au 21 juillet dans les villes de Léon et d’Irapuato et les 16 équipes ont été réparties en quatre groupes de quatre. Le Mali évoluea dans le groupe B en compagnie du pays hôte, le Mexique, de l’Italie et de la Nouvelle-Zélande. Les cadettes maliennes débuteront la compétition contre les hôtes mexicaines, samedi 13 juillet, avant d’affronter les Italiennes, dimanche 14 juillet et de terminer la phase de poules contre les Néo-Zélandaises, mardi 16 juillet.

L’Égypte, l’autre représentante du continent africain, affrontera le Taipei chinois, le Canada et la France dans le groupe D. Champions du monde en titre, les États-Unis joueront dans le groupe C contre le Porto Rico, l’Australie et la Croatie, alors que le Japon, l’Espagne, l’Argentine et la Finlande s’affronteront dans le groupe A. Quels que soient les résultats de la phase initiale, toutes les 16 équipes accéderont au deuxième tour de la compétition.

À partir de cette phase, les équipes du groupe A se frotteront à celles du groupe B, en fonction du classement du tableau final (1er contre 4è, 2è contre 3è), tandis que les équipes du groupe C s’expliqueront avec celles du groupe. D.

Octuple champion d’Afrique et détenteur de la couronne continentale, le Mali ambitionne d’atteindre au moins les quarts de finale et d’écrire une nouvelle page de l’histoire du basket-ball national. Pour mémoire, l’ailière Assitan Diarisso et ses partenaires ont été sacrées champions d’Afrique en 2023 face à l’Égypte, battue 57-56 en finale du Championnat d’Afrique féminin U16 qui s’était déroulée en Tunisie.

C’est donc auréolées de ce titre de championnes d’Afrique, que les U17 Filles de notre pays se rendent au Mexique pour défier l’élite mondiale. La Coupe du monde féminin U17 est dominée par les Américaines qui ont été sacrées cinq fois en six éditions (2010, 2012, 2014, 2018, 2022). Seule l’édition de 2016 remportée par l’Australie face à l’Italie a échappé à la sélection américaine.

Ibrahim DEMBÉLÉ

