Mali : la FSHSE s’adjuge le trophée de la 2e édition de la « Coupe de l’Ambassadeur de Chine » de football

En finale de la 2e édition du tournoi de la « Coupe de l’Ambassadeur de Chine » de football, qui s’est jouée le samedi 28 octobre au terrain du campus universitaire de Kabala, la faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l’Education (FSHSE) s’est imposée aux tirs au but face à la Faculté des Lettres et des Sciences du Langage (FLSL). C’était en présence du donateur, CHEN Zhihong, ambassadeur de la Chine au Mali.

La faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l’Éducation (USHSE) succède à la Faculté des Lettres et des Sciences du Langage (FLSL), son adversaire du soir, en s’adjugeant le trophée le trophée de la 2e édition du tournoi de l’Ambassadeur de football. A l’issue d’une finale âprement disputée qui s’est soldée par un nul vierge à l’issue du temps réglementaire de 70 mn, il a fallu recourir aux tirs au but pour départager les deux équipes. A ce jeu, c’est la FSHSE qui s’est imposée 3 buts à 2 face à la FLSL. Championne sortante et dominatrice dans le jeu, la FLSL a gâché ses occasions par précipitation ou par manque de réalisme.

En ce qui concerne les récompenses, en plus des médailles et d’un trophée pour chacune des deux équipes finalistes, les joueurs des quatre demi-finalistes ont reçu chacun des gadgets (écouteurs Bluetooth et des Power Banks). Il s’agit de l’IFP, de l’Institut Confucius, de l’ENPT et de l’IUT. Le gant d’or qui récompense le meilleur gardien est revenu au gardien de la FLSL, Amoila Guindo tandis que le soulier et le meilleur buteur et le ballon d’or du meilleur joueur du tournoi ont été remportés respectivement par Yacouba Sanogo et de Moumini Coulibaly de la FSHSE.

« Il n’y a ni vainqueur, ni vaincu, c’est l’Université qui a gagné, c’est les étudiants maliens qui ont gagné et c’est la coopération sino-malienne qui a gagné », indique CHEN Zhihong, ambassadeur de la Chine au Mali. A l’en croire, le sport occupe une place essentielle en tant que facteurs pour l’équilibre et l’épanouissement de la santé, de la mentalité et de la société. « Il joue un rôle particulier pour renforcer les échanges et l’amitié entre les diverses cultures et les différents groupes sociaux, notamment entre les jeunes », a expliqué le donateur. Sur le terrain de football, tous les joueurs montrent leur passion et leur énergie, et font preuve d’unité et de collaboration.

Aussi le diplomate chinois a beaucoup insisté sur la qualité des relations entre le Mali et la Chine. « Les coopérations gagnant-gagnant sino-maliennes dans le cadre de l’Initiative «la Ceinture et la Route » ont porté des fruits abondants sur les plans politique, économique, infrastructurel, sanitaire, culturel, humanitaire, etc. », a-t-il commenté. Il faut rappeler que la compétition, qui a démarré le 08 octobre, a mis aux prises les établissements du campus universitaires de Kabala.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :