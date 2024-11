Que des regrets pour la sélection nationale cadette, après la finale perdue 5-4 aux tirs au mais face au Sénégal, hier au Tournoi U17 de la Zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines.

En effet, les protégés du sélectionneur national Adama Djéfla Diallo ont mené 2-0 au tableau d’affichage, avant de se faire remonter au score pour finalement concéder le nul 3-3 au terme du temps réglementaire et laisser filer la victoire qui leur tendait les soutiens-gorge. Personne n’imaginait un tel scénario pour les Aiglonnets, surtout après les deux mais marqués en première période par Seydou Dembélé (1ère min) et Bakary Simpara (44è min) qui permettaient ainsi au Mali d’aller à la pause avec une confortable avance.

Mais au retour des vestiaires tout s’est effondré comme un château de cartes pour le capitaine Issa Tounkara et ses coéquipiers qui encaissent, coup sur coup, deux buts, puis un troisième des pieds de Lamine MBengue (48è min) et Moussa Cissé (61è et 63è min). Aboubacar Camara remettra les deux équipes à égalité à la 67ème minute (3-3), mais le dernier mot reviendra aux Lionceaux du Sénégal qui l’emportent 5-4 dans la séance des tirs au but.

Pas de deuxième couronne zonale donc pour la sélection nationale cadette qui se consolera avec la médaille d’argent et la qualification à la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie. Le Mali et le Sénégal y représententront la Zone A et les protégés du technicien Adama Djéfla Diallo auront l’occasion de faire oublier la grosse désillusion d’hier et, pourquoi pas, décrocher leur billet pour la Coupe du monde. Autre point positif pour les cadets maliens, ils ont réalisé un parcours sans faute, avec un bilan de quatre victoires et un nul en cinq matches.

L’équipe a marqué 12 buts pour 5 encaissés et il convient de souligner la belle prestation de l’attaquant Bakary Simpara qui a marqué 5 buts avec en prime, un triplé en demi-finale face à la Gambie. Pour les récompenses individuelles, le Mali s’est taillé la part du lion, en remportant trois trophées.

Lamine Sinaba a été désigné Meilleur gardien du tournoi, alors que Seydou Dembélé et Bakary Simpara ont reçu, respectivement les trophées de Meilleur joueur et de Meilleur buteur.

Au premier tour, les cadets maliens ont battu, successivement la Sierra Leone (1-0) et la Guinée-Bissau (1-0), avant de terminer en beauté face à la Mauritanie, surclassée 4-0. Les joueurs d’Adama Djéfla Diallo n’ont donc encaissé aucun mais lors de la phase initiale et il a fallu attendre la demi-finale pour voir la Gambie mettre fin à cette série. Désormais, le capitaine Issa Tounkara et ses coéquipiers ont le regard tourné vers la CAN (le pays organisateur reste à désigner), et c’est dès maintenant qu’il faut commencer à préparer cette campagne, après avoir bien entendu, tirer tous les enseignements. du tournoi zonal.

Djeneba BAGAYOGO

