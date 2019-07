Mamoutou Touré dit Bavieux confirme sa candidature à la présidence de la Fédération malienne de football dont l’Assemblée générale élective est prévue pour le 29 août prochain.

Le compte à rebours pour la course à la présidence de la Fédération malienne de football a déjà commencé, puisque le Comité de normalisation a lancé depuis quelques jours l’Appel à candidature. Et les candidats ont jusqu’au 29 juillet prochain pour déposer leurs dossiers auprès du Secrétariat général de la Fédération. Pour le moment, selon nos informations, aucun candidat n’a officiellement déposé son dossier. Tout le monde veut attendre la dernière minute pour se manifester.

Joint par nos soins, Mamoutou Touré plus connu sous le nom de Bavieux a confirmé sa candidature pour briguer la présidence de la Fédération malienne de football. “Oui, je suis bel et bien candidat pour la présidence de la Femafoot. Je déposerai très bientôt ma candidature au niveau de la Fédération. Par conséquent, je me suis bien préparé pour cela. Et je suis très confiant parce que je fais partie d’un groupe qui est très engagé et déterminé aujourd’hui. C’est pour vous dire que nous sommes dans un groupe soudé. Je demande aujourd’hui la bénédiction de tous les acteurs du football pour qu’on puisse sortir définitivement de cette crise qui a trop duré. Je pense qu’à partir du 29 août prochain, ce sera le renouveau du football malien où chacun jouera sa partition”. Parole de Mamoutou Touré dit Bavieux, non moins 1er vice-président de l’As Réal de Bamako.

Notons que Bavieux était également candidat à l’élection de la présidence de la Fédération, le 8 octobre 2017, où il avait gagné face à Sahala Baby. Malheureusement, cette élection a été annulée par la Fifa, qui a ensuite mis en place un Comité de normalisation dirigé par Mme Guindo Fatoumata Guindo dite Mimi. Malgré tout, Mamoutou Touré ne s’est jamais découragé puisque son seul objectif, c’est de servir le football malien pour le plus grand bonheur des acteurs.

El Hadj A.B. HAIDARA

