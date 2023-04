Mamoutou Touré, président de la Femafoot, hier à la 50e Ago : “Nous faisons le serment de réconcilier tous les acteurs de la grande famille du football”

Le comité exécutif de la Fédération malienne de football (Fémafoot) a tenu le jeudi 30 mars dernier, à l’hôtel Millenium, la 50e Assemblée générale ordinaire dans un cadre convivial. Au cours des travaux, le patron de l’instance dirigeante du football malien a réitéré qu’ils mettront tout en œuvre pour réconcilier tous les acteurs de la grande famille du football.

Les travaux de cette 50e Assemblée générale ordinaire de la Fédération malienne de football (Fémafoot) étaient présidés par Mamadou Sidibé, représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, en présence d’Amadou Diakité, représentant des présidents d’honneurs de la Fémafoot, Mamoutou Touré dit Bavieux, président de la Fémafoot, ainsi que les délégués de différentes ligues, clubs et groupements professionnels des acteurs du football. L’ordre du jour portait sur les points suivants : adoption du procès-verbal de la précédente l’assemblée, présentation du rapport d’activités 2022, du rapport sur la situation financière avec présentation du bilan consolidé et révisé et du compte de pertes et profits, approbation des comptes et état financiers annuels audités incluant les états financiers consolidés et le rapport annuel des commissaires aux comptes et vote des proposition de modification des statuts, du règlement d’application des statuts du règlements de l’AG, des règlements généraux, du code électoral, du règlement d’affiliation, du règlement financier, des statuts types des ligues régionales.

Le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a indiqué que cette 50e assemblée générale ordinaire de la Fémafoot s’ouvre sur des notes de satisfaction et d’espoirs pour le football malien avec les qualifications récentes des cadets à la Can de leur catégorie en Algérie et de l’équipe nationale espoir à la Can U23 au Maroc et qui est qualificative aux Jeux olympiques de Paris 2024. “Malgré ces résultats réconfortants, des efforts restent à faire dans le sens de l’amélioration de l’organisation et le management autour de nos sélections nationales pour l’atteinte des objectifs fixés surtout à travers les contrats signés par les différents sélectionneurs engagés et garantis par l’Etat malien par un protocole d’accord signé pour la circonstance. Ces mêmes efforts doivent être consentis par rapport à l’amélioration aussi de la gouvernance au sein de votre organisation avec plus de consensus possible et le respect scrupuleux des textes, qui régissent le fonctionnement normal de l’administration du football malien. Cela passe aussi par l’apaisement et une plus grande responsabilité des acteurs de football autour du leadership du comité exécutif et son président”, a-t-il expliqué.

Le président de la Fémafoot, a indiqué que malgré certaines difficultés, il est indéniable que ses trois années et demie passées à la tête du football ont connu des acquis et des avancées indéniables. “Le comité exécutif s’est efforcé de mettre en œuvre les engagements contenus dans son programme de campagne ; à savoir : la tenue régulière des compétitions nationales, la réorganisation de l’outil de travail y compris la formation des cadres, un appui financier aux membres, des investissements dans des infrastructures dont la construction d’un centre technique moderne, des sièges pour les ligues régionales et enfin réconcilier les acteurs du football”, a-t-il précisé.

Dans le domaine des compétitions nationales, le patron du football malien a souligné que le comité exécutif de la Fémafoot s’est fait un point d’honneur à organiser régulièrement toutes les compétitions qui sont de son ressort avec attribution de primes conséquentes aux équipes méritantes. “Le football féminin n’a pas été oublié malgré les difficultés financières. Un festival du football féminin fut organisé à Bougouni pour vulgariser la pratique de cette discipline au niveau des jeunes filles. Le comité exécutif a aussi financé la participation de l’équipe championne du Mali, l’AS Mandé aux deux premiers championnats de l’Ufoa-A. Le football scolaire, a nouveau venu dans le système, n’a pas été oublié. Ainsi, au cours de la saison écoulée, le comité exécutif a entièrement financé sur fonds propres, l’organisation d’un championnat scolaire qui a vu la participation des académies d’enseignement de Bamako et de Kati”, a-t-il insisté.

Réorganisation de l’administration pour améliorer la gouvernance

Concernant la réorganisation de l’administration de la Fémafoot, Mamoutou Touré dit Bavieux a annoncé que le comité exécutif a commandité une étude institutionnelle qui a abouti à la création d’un nouvel organigramme avec l’introduction de directions et de divisions. “Parallèlement, le personnel d’administration a subi une série de formations et de recyclages pour optimiser son rendement. De plus, nous avons inscrit la Fémafoot au programme PST de la Fifa, ce qui nous a permis de bénéficier de l’appui technique d’un expert de la Fédération française de football pour aider la direction technique nationale à se restructurer. Dans la même foulée, la DTN a entrepris une série de formations et de recyclages des entraineurs de divers niveaux. L’arbitrage, domaine très sensible, a fortement bénéficié de formation et de recyclage, tant au niveau local qu’au niveau national”, a-t-il ajouté. Le président de la Fémafoot a insisté sur la réconciliation des acteurs du football. “Au cours de ce mandant finissant, nous avons tout mis en œuvre pour réussir une véritable réconciliation des acteurs du football.

Si certains, les plus nombreux, ont accepté la main tendue du bureau exécutif, d’autres, par contre, sont restés dans leur posture d’affrontement permanent et de blocage du football. Malgré tout, nous ne nous lasserons jamais dans notre quête de réconcilier tous les acteurs de la grande famille du football de notre pays”, a-t-il conclu.

Mahamadou Traoré

