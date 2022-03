Pour le match aller des barrages de la coupe du monde Qatar 2022, les aigles du Mali recevront les aigles de Carthage de la Tunisie, le vendredi 25 mars 2022 au Stade du 26 Mars de Bamako, à 17heures. Le ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la reconstruction citoyenne, Mossa Ag Attaher, compte sortir la grande artillerie pour permettre aux aigles du Mali de prendre une sérieuse option vers la qualification à domicile.

Les aigles du Mali s’apprêtent à jouer les deux matchs les plus capitaux de leur histoire comptant pour les barrages de la coupe du monde 2022 que le Qatar abritera. Pour mettre toutes les chances du côté des aigles et leur offrir les cartes leur permettant de s’imposer par un score honorable à domicile, le ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la reconstruction citoyenne, Mossa Ag Attaher, compte sortir la grande artillerie et déployé tous les moyens légaux afin de permettre aux protégés de Mohamed Magassouba et du collège d’anciens joueurs qui l’accompagneront de remporter ce match à domicile.

Selon une source du département des sports, les préparatifs de ces deux matchs vont bon train et c’est le ministre lui-même qui est au four et au moulin ainsi que tous les membres du ministère, sans oublier les services rattachés afin d’offrir une qualification historique à la coupe du monde au peuple malien.

Pour lui, le ministre de la jeunesse et des sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne et tous ses collaborateurs sont à pied d’œuvre depuis quelques semaines pour peaufiner tous les petits détails afin de mettre toutes les chances du côté des aigles pour mieux aborder ce premier manche à domicile et de prendre une option sérieuse pour la qualification à la première coupe du monde sénior de notre pays. Le premier responsable du département de la jeunesse et des sports du Mali a une chance inouïe d’inscrire son nom en lettres d’or dans les annales du ministre des sports du Mali et du football malien en général, en offrant cette qualification au peuple malien.

Mossa Ag Attaher a déjà montré la voie avec la rénovation du Stade du 26 Mars qui a coûté des milliards et a toujours insisté sur l’union sacré autour de l’équipe. Chacun malien joue bien sa partition dans le maillon pour préparer le terrain à une éclatante victoire à domicile pour les aigles et d’aller négocier la qualification à la coupe du monde en terre tunisienne. Si les aspects techniques des préparatifs reposent sur les épaules du sélectionneur Mohamed Magassouba et le collège d’anciens joueurs, les autres aspects de la préparation reviennent au ministère des sports et au comité exécutif de la fédération malienne de football, sans oublier les supporters, et tous doivent jouer leur partition pour le succès de cette opération « victoire à domicile contre la Tunisie ». Le ministre des sports compte sortir la grande artillerie pour permettre aux aigles de s’imposer à domicile.

Moussa Samba Diallo

