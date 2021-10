Mossa Ag Attaher lors de sa visite d’hier au stade du 26 mars : “Aujourd’hui, c’est un stade brillant que nous sommes en train de voir et l’espoir est permis pour la suite”

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, Mossa AG Attaher, accompagné d’une forte délégation dont le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré dit Bavieux, a effectué le jeudi 14 octobre dernier, une visite de chantier au stade du 26 Mars. Le but de cette visite était de s’imprégner de l’état d’avancement des travaux de rénovation engagés par son département afin que ledit stade puisse répondre à la norme internationale exigée par la FIFA.

Pour la visite, le ministre Mossa AG Attaher était accompagné, outre les membres de son Cabinet, par Mamoutou Touré dit Bavieux, président de la Fédération malienne de football, Boubou Diallo, directeur national adjoint des Sports et de l’Education physique (Dnsep), Sambou Coulibaly, coordinateur de l’Entreprise Mamadou dit Sadio Samassékou BTP, en charge des travaux de rénovation ; Mohamed Alassane, directeur du stade du 26 Mars.

Arrivé au stade du 26 Mars vers 8 heures du matin, le patron du département de la Jeunesse et des Sports a commencé la visite par le chantier de réhabilitation des vestiaires et des salons VIP, avant de poursuivre dans les gradins pour voir les installations de nouvelles chaises. Après avoir fait le tour de différents chantiers, il a terminé sa visite en inspectant les matériels d’entretien de gazon et autres.

À la suite de sa visite, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’instruction civique et la construction citoyenne se dit satisfait de l’état d’avancement des travaux. “Aujourd’hui, nous sommes à notre troisième ou quatrième visite au niveau du stade du 26 Mars. Cette fois-ci, nous sommes venus à deux mois de la dernière visite pour voir l’évolution de l’état d’avancement des travaux. Encore une fois, l’objectif de notre visite est de rendre compte régulièrement de l’évolution des travaux parce que les attentes sont grandes pour ce stade. Comme vous l’aurez remarqué, il y a eu de l’évolution très appréciable, notamment les vestiaires, les salons VIP, etc. Je pense que de l’intérieur, le stade est pratiquement terminé et de l’extérieur la majorité des chaises sont installées. Au cours de la visite, nous avons remarqué que les affiches électroniques sont prêtes.

En plus de cela, nous n’avons constaté que les matériels spécialement exportés pour les entretiens du stade sont sur place, notamment les tondeuses de dernière génération. Pour cette visite, vous avez remarqué que nous étions avec le président de la Fédération malienne de football qui représente la partie technique de tous les acteurs engagés sur ce travail”, a-t-il précisé. Il a également expliqué les raisons qui les poussent à rapidement terminer les travaux du stade. «À présent, je voudrais vous dire que notre détermination s’explique aussi par le fait que les Aigles du Mali sont en train de faire un travail extraordinaire. Avec la Fédération malienne de football, nous sommes en train de mettre en place quelque chose d’exceptionnel, c’est-à-dire mettre toute la chance aux côtés de l’équipe afin que le Mali puisse se qualifier pour la première fois à une phase finale de la Coupe du monde. C’est cela qui explique cette visite pour venir ensemble voir comment faire avancer tout cela ensemble dans le temps». Dit le Ministre.

Dans son élan, il précise : “Déjà, la Fédération malienne de football a saisi la Confédération africaine de football pour qu’une mission d’inspection vienne inspecter le stade du 26 Mars parce que c’est suite à une inspection que 22 stades africains ont été suspendus dont le nôtre. Cette fois-ci, avec tout ce que l’État du Mali est en train mettre dans ce stade, la Fédération a jugé nécessaire d’inviter la CAF à envoyer une mission d’inspection. C’est à l’issue de cette mission d’inspection que le bilan sera tiré pour savoir si nous pouvons abriter le match Mali-Ouganda. Aujourd’hui, c’est un stade brillant que nous sommes en train de voir et l’espoir est permis pour la suite”.

Mahamadou TRAORE

