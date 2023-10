Participation des équipes nationales aux compétitions internationales sans l’accord du département Des sanctions prévues

Le ministère des Sports déplore la participation des équipes nationales aux compétitions internationales sans son accord. Et suite au constat de l’engagement de certaines équipes nationales dans les compétitions internationales par des fédérations et associations sportives nationales sans accord préalable du département en charge des sports, le directeur national des sports et de l’éducation physique a rappelé à l’ensemble des acteurs du mouvement sportif national, la teneur de la loi nº 2017-037 du 14 juillet 2017, régissant les activités physiques et sportives.

En effet, dans un communiqué en date du 2 octobre 2023, le directeur national des sports et de l’éducation physique rappelle que cette loi n°2017-037 du 14 juillet 2017 précise en son article 66 qu’“aucune fédération sportive, association sportive, personne physique ou morale ne peut organiser des manifestations sportives ouvertes à la participation internationale sans l’accord préalable du ministère charge des Sports. Quiconque organise des manifestations sportives internationales en violation du présent article sera passible de mesures suivantes : interdiction avec ou sans suspension de la structure concernée ; suspension temporaire ou définitive de membres de la structure ; suspension assortie de paiement d’une amende de 500 000 à 1 000 000 F CFA (article 197)”.

Pour l’application stricte de cette loi, le directeur national des sports et de l’éducation physique sait compter sur la bonne compréhension de tous afin de veiller au respect strict des textes en vigueur.

Siaka Doumbia

