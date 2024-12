Premier League : Manchester City retrouve le sourire en s’imposant à Leicester

En crise depuis de nombreux mois, Manchester City a retrouvé le goût de la victoire ce dimanche en s’imposant sur la pelouse de Leicester (0-2). Un succès précieux qui permet aux Skyblues de revenir provisoirement à la 5e place.

Depuis plusieurs mois, rien ne va plus à Manchester City. Orphelins du Ballon d’Or 2024 Rodri, blessé pour le reste de la saison, les Skyblues ont traversé une période de crise inédite sous l’ère Pep Guardiola. Ne remportant qu’un seul de leurs treize derniers matches, les champions d’Angleterre étaient durement critiqués depuis des mois et se devaient de mettre fin à l’hémorragie ce dimanche sur la pelouse de Leicester. Pour ce faire, Guardiola décidait d’aligner son équipe-type malgré plusieurs individualités en crise de confiance. Un choix qui s’est avéré payant tant les visiteurs ont dominé les débats en première période.

Dès la 7e minute, Erling Haaland aurait pu, à l’issue d’une superbe action, ouvrir le score sans un énorme sauvetage de Jakub Stolarczyk sur sa ligne (7e). Malgré de nombreuses failles défensives que n’ont pas su exploiter les Foxes, les Skyblues étaient entreprenants et leurs idées ont donné lieu à une ouverture du score assez méritée en leur faveur. À l’affut après une frappe puissante de Phil Foden mal repoussée par Stolarczyk, Savinho a débloqué son compteur avec City d’une frappe puissante du gauche (0-1, 21e). Et malgré une tête dangereuse de Facundo Buonanotte qui s’est soldée par un poteau (39e), les visiteurs sont rentrés aux vestiaires avec un avantage au score assez logique.

Erling Haaland marque enfin !

Au retour des vestiaires, la pression mise par les Foxes sur la défense de City s’est intensifiée. Pour autant, malgré plusieurs occasions (52e, 62e, 68e), les coéquipiers de Jamie Vardy n’ont pas su revenir au score. Et ces derniers ont même encaissé un deuxième but à cause d’Erling Haaland. Muet depuis le 7 décembre, le cyborg norvégien a retrouvé le chemin des filets suite à une superbe action initiée par James McAtee. Le jeune prodige mancunien a éliminé deux joueurs près de la ligne de touche avant de servir Kevin De Bruyne dans l’axe. Le Belge a alors servi Savinho sur le côté gauche et le Brésilien a adressé un centre millimétré vers Haaland qui ne s’est pas fait prier pour inscrire son 14e but de la saison en Premier League d’une tête bien ajustée (0-2, 74e).

Avec ce deuxième but, Manchester City s’était clairement mis à l’abri et plus rien ne pouvait venir perturber leur belle après-midi. Malgré un ultime baroud d’honneur des locaux, City a tenu bon et est allé chercher son premier succès en Premier League depuis le 4 décembre dernier. Avec cette victoire bienvenue, le club mancunien remonte à la cinquième place et se replace dans la course à la Ligue des Champions. Est-ce la fin de la crise pour autant ? La réponse est sûrement non, mais il s’agit là d’un pas important vers la bonne direction. Il faudra capitaliser sur cette victoire samedi prochain face à West Ham (16h). De son côté, Leicester n’aura pas démérité mais n’aura pas su éviter la défaite face à un adversaire trop fort ce dimanche. Le promu s’enfonce à la 18e place.

Source: https://www.footmercato.net/

