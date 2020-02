L’Union des Fédérations Ouest Africaines de Football (UFOA Zone A) a procédé, le samedi 8 février 2020 à Freetown en Sierra Leone, au tirage au sort de la phase finale de la première édition du tournoi féminin de la zone. La compétition se déroulera du 25 février au 7 mars prochain en Sierra Leone.

Grand favori du tournoi, le Mali a hérité du groupe “B” en compagnie de la Gambie, du Liberia et de la Guinée Bissau.

Composition des groupes :

Groupe A : Sierra Leone, Senegal, Cap Vert Guinée

Groupe B : Mali, Gambie, Libéria, Guinée Bissau

Coupe d’Afrique de Futsal :

Le Maroc conserve son trophée

L’équipe nationale de Futsal du Maroc réalise le doublé en Coupe d’Afrique des Nations de la compétition. Déjà vainqueur du trophée en 2016, les Lions de l’Atlas ont réédité l’exploit le vendredi 7 février face à l’Egypte (5-0) pour succéder à eux-mêmes. Le Maroc, l’Egypte et l’Angola (qui a remporté le match de classement contre la Libye: 2-0) sont qualifiés pour la Coupe du monde Lituanie 2020.

A domicile, le Maroc a dominé la Can de Futsal édition 2020 de la tête et des épaules. Leaders incontestés de sa poule avec des victoires faciles sur la Libye et la Guinée Équatoriale, 3-0 et 8-1 respectivement, puis un succès 3-0 sur tapis vert contre Maurice, les Lions de l’Atlas se sont ensuite dirigé vers le titre continental en ne laissant aucune chance à l’Angola en demi-finale (4-0) et en surclassant l’Egypte en finale (5-0) pour remporter pour la 2e fois de suite le titre continental. Grandiose pour le Maroc qui rejoint le cercle fermé des pays vainqueurs de la Can de Futsal. Les pays ayant remporté cette compétition sont aujourd’hui au nombre de trois pays après six édition : L’Egypte (1996, 2020 et 2004), la Libye (2008) et le Maroc (2016 et 2020).

Lors du match de classement, l’Angola a aussi battu la Libye (2-0) pour composter le 3e ticket qualificatif africain pour la Coupe du monde prévue du 12 septembre au 4 octobre 2020 en Lituanie.

Alassane CISSOUMA

Commentaires via Facebook :