Préparatifs coupe du monde 2022 : Les Aigles ne rassurent pas

A deux mois de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, l’équipe nationale du Mali n’inspire pas confiance en raison des contreperformances qu’elle enchaine. En effet, les Aigles du Mali ont bouclé leur série de matches amicaux comme ils l’avaient commencée par une défaite le mardi 15 juin en s’inclinant face aux Aigles de Carthage de la Tunisie (1-0).

Jamais qualifiée à une phase finale de Coupe du monde, l’équipe nationale du Mali brûle d’impatience de goûter aux délices de cette plus grande compétition footballistique mondiale. En héritant d’un groupe visiblement abordable composé de l’Ouganda, du Kenya et du Rwanda pour la première phase éliminatoire, l’on pensait les Aigles du Mali en voie de connaitre enfin leur moment de gloire. Mais à l’allure des choses, l’espoir commence à être brisé à cause des mauvaises prestations de la sélection nationale notamment face à des adversaires sérieux.

En matches préparatoires desdites éliminatoires, l’équipe a été incapable de gagner le moindre match. En 3 matches disputés, le bilan des Aigles est assez maigre : 2 défaites, 1 nul. Les Aigles ont perdu leur première rencontre (1-0) contre les Fennecs d’Algérie, fait match nul (1-1) contre les Léopards de la R.D Congo avant de tomber à nouveau face aux Aigles de Carthage de la Tunisie (1-0). Lors de ces 3 rencontres, ils ont encaissé 3 buts (dont 1 but à chaque match) et marqué un seul but.

Au Stade de Radès, les poulains du sélectionneur Mohamed Magassouba ont essuyé leur 2e défaite en 3 matches disputés. Face à la Tunisie, le Mali a tenu bon jusqu’à la 90’ avant de craquer sur un but d’Anis Slimane. Il est important de signaler que le Mali a joué en infériorité numérique durant une grande partie du match après l’expulsion de son attaquant El Bilal Touré (32’) pour cumul de cartons et de son défenseur central, Boubacar Kiki Kouyaté dans le temps additionnel (90+3), toujours pour cumul de cartons.

Avec ce maigre bilan de 0 victoire en 3 matches pour un but marqué, Mohamed Magassouba doit tirer tous les enseignements de ces 3 matches amicaux pour pouvoir remettre son équipe sur les bons rails en vue de bien aborder les éliminatoires contre l’Ouganda à Bamako en septembre prochain.

Alassane CISSOUMA

Équipe du Mali contre la Tunisie :

Mohamed Niaré (G.K) Boubacar Kiki Kouyaté, Falaye Sacko, Siaka Bakayoko, Hamari Traoré (cap), Aliou Dieng (puis Mohamed Camara, 61’), Lassana Coulibaly, Amadou Haïdara Doudou (puis Moussa Kyabou, 67’), Adama Traoré Noss (puis Sékou Koïta, 61’), Ibrahim Kané (puis Adama Traoré « Malouda », 46’), El Bilal Touré

ELIMINATOIRES CAN 2022

Les Aigles Dames interpellées

A l’instar de leurs homologues masculins, les Aigles Dames du Mali ne rassurent pas non plus en vue des éliminatoires de la Can 2022 qui démarrent en octobre prochain. Invitées par le Maroc, elles se sont inclinées lors de deux matches joués à Rabat avec un total de 6 buts encaissés pour seulement 2 réalisations. La bande à Mohamed Saloum est interpellée !

Sèchement battues lors du premier match (3-0), les protégés de Mohamed Saloum ont minimisé les dégâts lors de leur 2e duel avec les Lionnes de l’Atlas. Incapable de gagner, elles ont néanmoins su marquer et tenter d’obtenir le match nul. Mais en vain ! Car après leur lourde défaite (3-0) le 10 juin, les Aigles Dames du Mali ont perdu le 2e match le lundi 14 juin sur un score étriqué de 3-2.

Dans un match assez équilibré, les Maliennes ont largement fait mieux que lors du premier match perdu par 3 buts à 0.

Après avoir été mené par 2 buts à 0, le Mali a réduit le score par Agueïssa Diarra. Le Maroc réagit et corse d’addition à 3 buts à 1. Mais c’était sans compter sur l’engagement des Aigles Dames qui réduisent à nouveau le score par Agueïssa Diarra qui signe son doublé de la soirée. Score final : 3-2 pour le Maroc.

Au terme de ce stage d’une semaine à Rabat, ponctué par 2 matches amicaux et 2 défaites, les Aigles Dames doivent revoir leur copie en vue du démarrage des éliminatoires de la Can 2022 contre la Guinée.

Alassane CISSOUMA

