Construit pour abriter des matchs de la Coupe d’Afrique des nations Mali-2002, le Stade Babemba Traoré de Sikasso, rénové, a été inauguré le samedi 22 juin dernier par le Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta. Plus de 20 ans après sa construction, l’infrastructure présente un nouveau visage après avoir été mise aux normes internationales, à en croire le ministère des Sports.

C’est un vaste programme de construction et de rénovation des infrastructures sportives qui a été lancé par les autorités du Mali « pour revitaliser les espaces sportifs du pays ». Ce programme concerne plusieurs stades de Bamako, de Kati et des capitales régionales dont Sikasso. Une des enceintes ayant abrité des rencontres de la Can Mali-2002, le Stade Babemba Traoré a logiquement subi les effets du temps et devenait de plus en plus démodé après plusieurs décennies de vie. Avec ce programme de revitalisation, l’infrastructure a été remise au goût du jour après plusieurs mois de travaux de réhabilitation.

Selon le département des sports, elle est désormais remise aux normes internationales : « Le stade a été entièrement rénové et équipé conformément aux normes internationales de la Caf et de la Fifa. Les travaux ont inclus la réhabilitation des vestiaires et des toilettes, une infirmerie, des salles de crise, une salle de presse, un salon VIP, des installations pour les officiels et les arbitres, un système d’éclairage amélioré, une pelouse refaite avec un nouveau système de drainage et d’arrosage automatique, ainsi que des équipements modernes pour les joueurs et les arbitres. »

Après ces nouveaux coups de pinceau et de truelle, le ministre des Sports, Abdoul Kassoum Fomba, estime que cette rénovation marque un pas important dans le développement de la ville de Sikasso, offrant ainsi à la jeunesse et aux sportifs locaux un espace de qualité pour s’entraîner et organiser des compétitions sportives : « Le Président de la Transition a félicité et remercié le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, et les autorités régionales de Sikasso, tout en encourageant la pratique sportive pour une meilleure santé des jeunes Maliens. Il a également exhorté le directeur du stade à veiller sur ces infrastructures précieuses pour l’État, adressant ses encouragements à tous les sportifs du Mali. »

Alassane Cissouma

