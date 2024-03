Symposium national sur le football malien : 70 recommandations pour améliorer la performance des sélections nationales de foot

Il a été constaté, depuis les années 1960, que le football malien a eu du mal à émerger au plan africain, international. Il s’est toujours heurté, en dépit des soutiens politiques intenses, à des échecs à répétition et, ce, toujours prêt du but, tout comme lors de cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (Can) de la Côte d’Ivoire qui a vu les Eléphants battre les Aigles en quarts de finale par 2 buts à 1 avec une grande déception du public sportif malien. Après cette Can-2023, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, dirigé par Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, en rapport avec la Fédération malienne de football, a décidé de mener des réflexions approfondies avec l’ensemble des acteurs du football malien afin de mieux comprendre les obstacles qui hantent le football malien et trouver des solutions adéquates et consensuelles à ces obstacles. C’est dans ce cadre que s’est tenu du 5 au 7 mars 2024 un symposium national sur le football malien.

A l’ouverture, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba a indiqué que l’objectif principal du Symposium national est de créer un cadre de discussions et d’échanges entre les différents acteurs impliqués dans le football malien, les observateurs et personnes ressources dans le but de mener des réflexions stratégiques approfondies sur l’état des lieux du football malien aux fins d’identifier les contraintes majeures à l’atteinte des objectifs et de formuler des propositions pertinentes visant à améliorer la performance de la sélection nationale séniors de football.

Les objectifs spécifiques visent, entre autres, à faire l’état des lieux de la participation de la sélection nationale séniors de football ; analyser les performances de l’équipe nationale lors de la Can-2023, en examinant, de sa création à nos jours, les aspects positifs et les domaines à améliorer aux différentes compétitions africaines et mondiales ; identifier les facteurs qui ont contribué au succès ou à l’échec de l’équipe lors du tournoi, notamment sur le plan managérial, technico-tactique, physique et mental ; recueillir les avis et les suggestions des différents acteurs du football malien sur les mesures à prendre pour renforcer l’équipe nationale et améliorer ses performances à l’avenir ; examiner les stratégies de développement du football au niveau national proposées par la Fémafoot, y compris la formation des jeunes joueurs, le renforcement de capacités des éducateurs et entraîneurs, la structure des ligues et des clubs, et les politiques de recrutement et de sélection ; analyser l’organisation et la gestion des supporteurs du Mali ; établir un plan d’action concret pour mettre en œuvre les recommandations formulées lors du symposium, en impliquant les différentes parties prenantes du football malien ; réorganiser les associations des supporteurs des Aigles.

Durant les trois jours du symposium, les participants ont échangé, entre autres, sur “l’état des lieux du football malien”, développé par sur Souleymane Tounkara, journaliste et directeur de la rédaction de L’Essor), “le rôle de la médecine du sport dans la performance des équipes nationales”, exposé par Dr. Adama Sangaré, président de la Commission médicale de la Fémafoot, “la présentation du Centre de médecine du sport” par Dr. Bagna Baby, “le parcours du Mali à la Can-2023 en Côte d’ivoire”, animé par Mme Kadiatou Aw, chef de cabinet du ministre chargé de la Jeunesse et des Sports, présidente de la Commission de mobilisation, Abdoulaye Konaté de la Fémafoot, Mohamed Soumaré, consultant et Dr. Halidou Maïga, médecin de l’équipe nationale senior, “les facteurs clé des succès et des échecs de l’équipe nationale”, développé par Dr. Mamoutou Kané “Mourley” et Dr. Harouna Samaké éducateurs du football, enseignants à l’INJS, «le Programme de développement de la Fédération malienne de football», présenté par Modibo Coulibaly, 3e vice-président de la Fémafoot.

Après la plénière consacrée aux résultats des discussions en groupe de travail, les participants au symposium ont pu suivre une communication sur l’organisation et la gestion des supporters de l’équipe nationale présentée par Cheick Oumar Konaté “Takala”, directeur général de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS).

La 3e journée du symposium a été consacrée à un exposé du sélectionneur Eric Sékou Chelle sur la participation de la sélection nationale à la Can-2023 en Côte d’Ivoire.

A l’issue de trois jours de débats, d’échanges, 70 recommandations ont été retenues pour améliorer la performance des sélections nationales de football. Ces recommandations concernent, entre autres, le développement du football, la direction technique nationale (DTN) et la formation, les staffs techniques des sélections nationales, l’encadrement médical et médecine du sport, les Académies, les centres de football et jeunes joueurs, les structures, infrastructures, compétitions nationales et internationales, l’engagement du ministère chargé des Sports et de la Fémafoot, la gestion et environnement des sélections nationales, le financement/medias/sponsoring.

Développement, DTN et formation

Sur le développement du football, la direction technique nationale (DTN) et la formation, il est recommandé, entre autres, d’opérationnaliser la direction technique nationale, de faire la promotion du football féminin par la mise à disposition d’un programme qui part de la base au sommet élaboré par la Fémafoot dont la mise en œuvre sera assurée par le ministère et la Fémafoot, d’impliquer la DTN dans le choix du sélectionneur de l’équipe nationale sénior, de mener une étude sociologique sur le joueur malien et son environnement, d’intensifier la formation des entraineurs, d’avoir de la vision et une bonne stratégie de développement du football, d’impliquer la DTN dans la gestion de la sélection nationale, de procéder à la détection des jeunes talentueux à travers tout le Mali, de créer des directions techniques régionales, d’assurer l’équité dans la prise en charge des équipes féminines et masculines, de redynamiser le football scolaire et universitaire, d’instaurer la culture de projets pour une meilleure gouvernance stratégique du football, d’assurer la formation continue des ressources humaines, de promouvoir la recherche scientifique pour booster la performance : d’élaborer un statut des entraineurs.

Staffs techniques des sélections nationales

Concernant les staffs techniques des sélections nationales, il a été recommandé, entre autres, de détailler le contenu du contrat des staffs des sélections nationales et diffuser auprès de la DTN, du comité exécutif et du ministère des Sports ; renforcer le staff technique par des techniciens locaux, un spécialiste de l’arbitrage des médecins ; détailler le contenu du contrat des sélectionneurs et imposer la production du rapport de mission après de chaque match ; créer les conditions favorables à une symbiose entre les staffs technique et médical ; doter les sélections de psychologues du sport ; intensifier la formation des entraîneurs de football ; inclure la connaissance du football africain comme critère prioritaire dans le recrutement des sélectionneurs nationaux ; assurer la régularité dans le choix des coaches locaux pour les sélections de catégories ; établir des contrats pour les sélectionneurs des catégories d’âge et les staffs médicaux.

Encadrement médical et médecine du sport

A propos de l’encadrement médical et médecine du sport, il a été proposé, entre autres, de renforcer le Centre de médecine du sport ; mettre en place un plan de suivi médical des joueurs ; assurer la formation continue du staff médical ; établir des contrats pour le staff médical de l’équipe sénior ; équiper les clubs de L1 et L2 en staff médical.

Académies, centres de football et jeunes joueurs

Sur les académies, centres de football et jeunes joueurs, il a été préconisé, entre autres, d’assurer une meilleure réglementation des académies et centres de football ; créer des passerelles d’utilisation des jeunes joueurs entre les académies et les clubs maliens avant un 1er transfert à l’étranger ; assurer le suivi des jeunes joueurs et moraliser leur départ à l’étranger.

Structures, infrastructures, compétitions nationales et internationales

Concernant les structures, infrastructures, compétitions nationales et internationales, il a été prôné, entre autres, d’améliorer des conditions de voyages et d’hébergement des sélections à travers la création d’une commission ad-hoc MJS-Fémafoot ; valoriser les compétitions nationales ; réorganiser les compétitions nationales de football ; assurer un maillage territorial du championnat national ; assurer l’accompagnement de l’Etat pour les clubs par des subventions ; poursuivre la construction des infrastructures sportives sur l’ensemble du territoire national ; instaurer les championnats nationaux Ul et U20 féminins ; promouvoir les compétitions nationales ; mettre en place une ligue professionnelle de football.

Engagements du ministère chargé des Sports et de la Fémafoot

Sur l’engagements du ministère chargé des Sports et de la Fémafoot, il a été suggéré, entre autres, de rembourser les financements de l’Etat à partir des ristournes versées à la Fédération ; veiller à une plus grande anticipation du département dans l’organisation des compétitions ; réduire le fossé entre les anciens joueurs et les générations actuelles ; veiller au management efficace et efficient de la Fédération malienne de football, notamment dans le respect de ses textes par ses propres responsables et démembrements ; tenir compte de la préparation des sélections et du calendrier des compétitions nationales en cas de plan de rénovation des stades ; mettre en place un programme de réinsertion des anciens footballeurs ; organiser un symposium après chaque tournoi majeur et sur les problématiques du football malien ; créer un fonds de développement du football ; instituer un cadre de réconciliation des acteurs du football ; instituer une biennale du football ; organiser une phase finale Caf féminine.

Gestion et environnement des sélections nationales

Sur le chapitre de la gestion et environnement des sélections nationales, il a été recommandé, entre autres, d’assainir l’environnement des sélections ; mettre en place un règlement intérieur autour de la gestion de l’équipe nationale ; clarifier le rôle des agents Fifa dans la gestion des sélections nationales au cours des compétitions ; cultiver le patriotisme auprès des joueurs sélectionnés ; changer le nom de la sélection nationale en tenant compte de notre histoire, notre environnement et de nos valeurs socioculturelles ; régulariser les salaires des sélectionneurs des catégories d’âge ; impliquer le volet psychologique dans la préparation des sélections ; s’assurer que la sélection des binationaux repose sur le talent avant les valeurs ; encadrer les associations de supporters ; moraliser le choix des joueurs dans toutes les sélections ; nommer un manager général pour la sélection.

Financement/medias/sponsoring

A propos du financement/medias/sponsoring, il a été proposé, entre autres, de favoriser une incitation fiscale des entreprises souhaitant accompagner les clubs et la Fémafoot ; augmenter l’attractivité du football par une implication plus forte des médias et par le merchandising (maillots et produits dérivés) ; faire venir les fêtes dans les stades ; élaborer un plan marketing pour vulgariser le produit football ; revoir le mode de financement et de dotation financière des ligues régionales de football pour mieux prendre en charge l’organisation des compétitions régionales et locales ; inciter les clubs de Ligue 1 à se doter de centres de formation avec un cahier des charges ; diversifier les sources de financement du football.

Suivi des recommandations

Pour le suivi des recommandations, il a été recommandé de mettre en place un plan de suivi des actions convenues et de maintenir la communication avec les participants pour promouvoir le dialogue et la collaboration dans le domaine du sport en général et du football en particulier.

Le facilitateur principal du symposium était l’ancien ministre Gaoussou Drabo.

Siaka Doumbia

