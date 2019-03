Initialement prévu du 27 mars au 3 avril 2019 à Mopti, le tournoi sportif des régions du nord a été reporté et délocalisé à Gao.

C’est à travers un point de presse tenu le lundi 25 mars 2019 dans les locaux du département des Sports que Diakaridia Diakité, président de la Commission d’organisation nationale non moins conseiller technique au ministère des sports, a fait cette annonce.

A ses dires, cette décision a été prise par les plus hautes autorités du pays. “Sur instruction des plus hautes autorités du Mali, le tournoi des régions du nord a été reporté et délocalisé à Gao pour le mois de juin 2019. Comme annoncé au niveau du département des Sports, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour envoyer une mission d’urgence à Gao afin de nous enquérir de l’état des lieux des infrastructures sportives locales notamment les sites d’hébergements, prendre langue aussi avec les autorités régionales de Gao“, a-t-il expliqué.

S’agissant de la fixation d’une nouvelle date, le président de la commission d’organisation estime que cela fera l’objet d’un communiqué ultérieur après avoir consulté tous les acteurs concernés. “Vous savez que c’est une activité gouvernementale. Ça ne concerne pas seulement le ministère des Sports. Il y a d’autres départements également notamment le ministère de la Réconciliation, le ministère de la Jeunesse ainsi que celui de la Culture. Donc ensemble nous allons essayer de retenir une date officielle qui fera l’objet d’un communiqué ultérieur“, a-t-il prévenu.

Placée sous le haut parrainage de Soumeylou Boubeye Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, cette 2e édition verra la participation massive de toutes les régions du nord : Kidal, Ménaka, Taoudenit, Tombouctou, Gao plus Mopti.

A titre de rappel, plus de 200 jeunes filles et garçons prendront part à cette 2e édition et rivaliseront sur trois disciplines sportives à savoir : le football, le basketball et l’athlétisme.

Alassane Cissouma

