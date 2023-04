Tournoi international “challenge trophées” zone II Afrique de handball à Bamako : Le pari de la bonne organisation relevé !

La Commission d’organisation du tournoi international de handball dénommé “Challenge Trophées de la Zone II Afrique” vient de gagner le pari de la bonne organisation. Ce tournoi a été tout simplement un grand succès.

Bamako vient d’abriter l’édition 2023 du tournoi international Challenge Trophées Zone II Afrique de handball dénommée “Challenge IHF Trophy”, du 19 au 23 avril avec la participation du Cap-Vert, de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal et de la Sierra Leone. Et les catégories concernées étaient les cadets et juniors. C’est le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Mossa Ag Attaher, qui a donné le coup d’envoi de cette compétition, le mercredi 19 avril dernier, en présence de plusieurs invités du monde sportif à l’image du président du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), Habib Sissoko, et du président de la Fédération malienne de handball, le commissaire/lieutenant-colonel Cheick Mohamed Chérif Tounkara.

Sans oublier les personnalités venues de différents pays dont la représentante de la Fédération internationale de handball, Leonela, du président de la Confédération africaine de handball, Mansourou Aremou, ainsi que les présidents des fédérations de handball de la sous-région.

Aux dires du ministre Mossa Ag Attaher, ce tournoi de handball constitue un moment important qui contribuera à renforcer les relations séculaires entre les différents pays. Une manière de souhaiter la bienvenue aux différentes délégations à Bamako. Il a aussi adressé une mention spéciale à la Fédération malienne de handball pour les efforts déployés afin de promouvoir le handball au Mali.

“Depuis un certain temps, le handball dans notre pays connait une relance. Ce sport collectif vivant et plaisant mais physique et technique est sans doute un moyen pour promouvoir le développement et le plein épanouissement des jeunes handballeurs et handballeuses du Mali. Le handball permet de former une jeunesse consciente et battante. Au-delà, des valeurs olympiques qu’acquiert le pratiquant, le handball développe chez l’enfant l’agilité, le respect de l’autre, la saine rivalité et promeut l’esprit d’initiative, la promptitude et la responsabilité dans la prise de décision”, dira le ministre Mossa Ag Attaher.

Durant cinq jours, les équipes se sont affrontées. Au finish, la Guinée-Conakry a fait un doublé en remportant le trophée dans la catégorie U18 en battant le Sénégal (23 à 21) et dans la catégorie U20 le même Sénégal (40 à 19). Le Maroc s’est terminé 3e chez les cadets et le Cap Vert a été classé 3e chez les juniors. Le Mali a été classé 7e dans la catégorie des cadets et 5e chez les juniors.

Au titre des récompenses individuelles, Awa Cissé du Sénégal et Hawa Sylla de la Guinée Conakry ont été respectivement sacrées meilleure gardienne et meilleure marqueuse chez les cadettes. La Marocaine Hanoun Ines Dina a été désignée meilleure joueuse. L’équipe de la Sierra Leone a été récompensée par le trophée fair-play. Chez les juniors, le trophée de la meilleure gardienne a été attribué à Nguenar Cissé du Sénégal tandis que le trophée de la meilleure marqueuse est revenu à Kadiatou Sankhon de la Guinée-Conakry avec 60 buts. Goncalves Artemisa du Cap-Vert a été sacrée meilleure joueuse. Et le trophée fair-play est revenu à l’équipe malienne.

El Hadj A.B. HAIDARA

