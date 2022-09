Lié jusqu’en 2025 à Hoffeinham, Dadié Samassekou risque de ne pas aller jusqu’au bout de son contrat avec le club allemand. Le milieu de terrain des Aigles vient d’être prêté à l’Olympiakos pour le reste de la saison avec l’option d’achat.

Après l’Autriche et l’Allemagne, Dadié Samassekou découvre un autre championnat européen. Arrivé en 2019 en Allemagne pour 5 saisons, l’ancien joueur de l’AS Réal de Bamako n’y aura finalement passé (pour l’instant) que 2 saisons et demi. Visiblement peu satisfait de son temps de jeu, l’international Aigle a trouvé un accord avec son club pour aller s’épanouir ailleurs. C’est ainsi qu’il s’est engagé avec l’Olympiakos pour le reste de la saison avec option d’achat estimée à environ 12 millions d’euros. En Grèce et dans le même club, Samassekou ne sera pas dépaysé car il évoluera désormais avec des anciens joueurs du Réal de Madrid que sont Marcelo et James Rodriguez en plus du Congolais Cédric Bakambu qui vient aussi de quitter l’Olympique de Marseille. Après sa signature, le joueur a laissé entendre qu’il est honoré de s’être engagé avec l’Olympiakos où il se dit prêt à relever d’autres défis.

Alassane

