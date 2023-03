Trophée de la souveraineté retrouvée de bras de fer sportif : Dynamique de concepts évolutifs et de deux rendez-vous majeurs

La Fédération malienne de Bras de Fer Sportif (FMBFS) en partenariat avec le Comité national olympique et sportif du Mali, le sponsor officiel Moov Africa Malitel, le Mouvement Jamana Kanu, et l’Agence Africa Scène, dans la dynamique des préparatifs du championnat africain et les Jeux Africains, a organisé le dimanche 26 février 2023 au Pavillon du stade Modibo Kéïta, le Tournoi dénommé : « Trophée de la souveraineté retrouvée.

Aussi bien, les spectateurs présents sur les balcons du Pavillon du stade Modibo Kéïta que ceux sur la tribune savourent ce spectacle. Ils s’amusent même à pronostiquer sur ceux qui ne pourront pas tenir le coup.

S’ils espèrent voir leurs ferristes remporter le trophée de la souveraineté retrouvée, les encadreurs pensent jauger leur effectif. «C’est un combat de départ de la nouvelle saison. Il servira à voir comment les nouveaux s’intègrent. Ce serait intéressant que l’on gagne, mais ce n’est pas notre priorité. L’objectif est de défendre le titre », lâche un membre proche de l’encadrement du Ferriste Kolokoumaba de Yabani Force sans pression dans son short noir et son tee-shirt blanc.

Jugeant l’organisation des premiers combats de la nouvelle saison de Bras de fer sportif bonne, car proche du haut niveau, parfait, il s’est engagé à conduite ses ferristes au sacre.

Après l’exécution de l’hymne, la minute de silence à la mémoire de la mère du secrétaire général de la FMBFS, la représentante du Cnosm, Mme Sy Aminata Makou Traoré et de l’association Jamana Kanu, en présence du secrétaire général de la FMBFS, Bekaye Diawara et le directeur technique, « De Rochon », les affiches sont annoncées et le ton est donné avec en mire 26 confrontations entre les 56 ferristes de la Ligue de Bamako et de Kati, de la soirée du dimanche.

A l’issue des trois rounds de combat, huit férristes ont obtenu leur ticket aux dires de la commission technique. Ces derniers en l’occurrence, s’affronteront avec un autre lot de ferristes ; le 19 mars prochain. Les qualifiés du dimanche ont pour nom : Dougoutiè, Diblo, Yacoudjan, Kolocoumaba, Waradjo kilè, Ibrahim dit Chaka Zoulou, Kati Sankisè, et Mamoutou.

Amateurs et fanatiques étaient au rendez-vous pour les encourager dans cet évènement tant attendu du démarrage de la saison du Bras de fer sportif, placée sous le Co-parrainage de Mohamed Sacko, président de l’association Jamana Kanu.

En organisant les combats qui annoncent la nouvelle saison de la discipline qui draine plus de monde que le foot ou encore du basket, actuellement, la Fédération malienne de bras de fer sportif est dans une dynamique de concepts évolutifs. En un mot elle est perpétuellement en phase avec l’actualité qui anime le Mali, d’où l’appellation de la compétition du jour : la souveraineté retrouvée. « Cette compétition est organisée dans le cadre des préparatifs de la coupe d’Afrique de bras de fer sportif qui doit se dérouler au Ghana pendant le mois de mai prochain. Comme elle ne concerne que les quarante meilleurs ferristes du district de Bamako, donc en faisant fi de cette notion de concepts à laquelle elle tient tant, alors nous pouvons mettre cette compétition, stratégiquement, dans le lot d’un championnat du district de Bamako avant le championnat national qui impliquera la participation de toutes les ligues du Mali. La particularité de notre sport est que tous les jours que Dieu fait il y a des champions qui naissent, raison pour laquelle de manière très intelligente en début d’année, nous mettons un accent particulier sur les open qui seraient de mettre toutes les catégories ensemble afin de pouvoir identifier les meilleurs éléments, avant de procéder par catégories à travers l’organisation d’un championnat national pour mettre l’équipe nationale proprement dite sur pied. Cette année, nous avons trois challenges : primo le championnat africain à Accra au Ghana pour le mois de mai, secundo les jeux africains à Accra au Ghana pour le mois de d’août et tertio le world combat game (le Petit format des jeux olympiques) à Riyad au mois d’octobre où exceptionnellement le bras de fer sportif a eu dix places. Voilà en gros ce qu’on peut retenir de cette compétition et de notre programme de cette année 2023 », affirme à notre micro, le président de la Fédération malienne de Bars de fer sportif, El Hadj Daouda N’Diaye. Prochain, rendez-vous le 19 mars 2023.

Boubacar Diakité Sarr

