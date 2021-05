Valladolid – Atlético de Madrid (1-2) : l’Atlético sacré champion d’Espagne

Mené 1-0 à la mi-temps, l’Atlético pouvait pousser un ouf de soulagement : le Real Madrid, qui jouait à domicile, était lui aussi mené (1-0 par Villarreal).

Au retour des vestiaires, l’Atlético se ruait sur les buts de Valladolid, mettant constamment la pression sur son adversaire. Et à force de pousser, l’Atlético finissait enfin par trouver le chemin des filets. Et avec un but exceptionnel, qui plus est, d’Angel Correa. Ce dernier, réalisait un exploit individuel pour effacer deux adversaires avant d’expédier aux seize mètre un pointu du droit qui ne laissait aucune chance à Masip, le portier de Valladolid (57e).

Le but du titre pour Luis Suarez

Dix minutes plus tard, l’Atlético enfonçait le clou par l’inévitable Luis Suarez. Profitant d’une passe mal ajustée de Sergi Guardiola, l’attaquant uruguayen filait au but et remportait son duel face à Masip pour marquer son 21e but de la saison en Liga.

Arrivé cet été en provenance du Barça, Luis Suarez venait tout simplement d’inscrire le but du titre puisque plus rien n’était marqué dans cette rencontre et que le résultat du Real Madrid devenait anecdotique (victoire 2-1 des Madrilènes).

Premier sacre depuis 2014 pour l’Atlético

L’Atlético de Madrid remporte ainsi son premier titre de champion d’Espagne depuis 2014 et son entraîneur, Diego Simeone, renforce encore un peu plus sa légende au sein du club madrilène. C’est aussi le onzième sacre en Liga de l’Atlético (1940, 1941, 1950, 1951, 1966, 1970, 1973, 1977, 1996, 2014 et 2021) qui reste cependant loin derrière les deux géants : 34 titres pour le Real, 26 pour le Barça.

De son côté, Valladolid, défait, termine à la 19e et avant-dernière place du classement, et est donc relégué en deuxième division.