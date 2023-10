13e édition du prix Orange de l’entrepreneur social en Afrique et au moyen orient (POESAM) : Les lauréats nationaux IKCARD, BEKST, AKALAN remportent respectivement 5 millions F CFA, 4 millions F CFA, 3 millions F CFA

Ils représenteront le Mali lors de la compétition internationale

Les champions nationaux de la 13e édition du Prix Orange de l’entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM) sont désormais connus. Il s’agit d’IKCARD (1er), de BEKST (2e) et d’AKALAB (3e) qui ont été retenus à l’issue d’une sélection rigoureuse. Les trois lauréats se sont démarqués par leur projet à fort impact social et environnemental. Ainsi, IKCARD remporte le 1er prix d’un montant de 5 millions F CFA, le second Prix d’un montant de 4 millions de F CFA est revenu à BEKST et AKALAN repart avec le 3e Prix d’une valeur de 3 millions de F CFA. La cérémonie de remise des chèques a eu lieu le vendredi 13 octobre 2023 à l’hôtel Azalaï Salam.

Les 3 lauréats nationaux de la 13e édition du Prix Orange de l’entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM) IKCARD, BEKST, AKALAN représenteront le Mali lors de la compétition internationale.

Porté par Seyba Sissoko, le projet IKCARD est une carte de visite connectée développée par l’entreprise malienne Sistra-Technologies dans le but de réduire l’utilisation de cartes de visite en papier par les entreprises. Cette carte utilise trois technologies différentes : la NFC pour un transfert sans fil d’informations vers un téléphone compatible, des codes QR pour les téléphones plus anciens, et un lien personnalisé pour un accès via un navigateur web. La IKCARD est économique, durable car elle est en plastique et modifiable, permettant de mettre à jour les informations sans changer de carte. Elle offre la possibilité de partager les coordonnées professionnelles sans contact avec plusieurs personnes où que vous soyez.

Le projet BEKST a été présenté par Mamadou Bagaya. Ce projet se spécialise dans la transformation numérique du secteur des transports au Mali. Il s’agit d’une plateforme collaborative de transport avec plusieurs services, notamment la numérisation des guichets de vente de billets de bus, l’envoi et la réception de colis avec géolocalisation, la livraison de marchandises, le déménagement, le transport de personnes, les services de taxi VTC, la location de divers types de véhicules, et le recrutement de chauffeurs professionnels. Cette plateforme permet aux voyageurs et expéditeurs de réserver ou d’acheter des billets, d’expédier des colis et des marchandises, de commander un taxi, de louer des véhicules, ou de recruter des chauffeurs en ligne, avec diverses options de paiement mobiles et par carte bancaire.

Présenté par Oumar Mauret, le projet AKALAN est une plateforme de formation en ligne via le web dont l’objectif est de proposer des cours certifiants et des programmes de formation menant à des carrières en pleine expansion. Cette plateforme se concentrera principalement sur les domaines de la programmation informatique, de l’entrepreneuriat et du marketing numérique, en utilisant le modèle MOOC (Massive Open Online Course) pour rendre l’apprentissage plus accessible et adaptable aux utilisateurs.

Selon Amadou Bocoum d’Orange-Mali, le, POESAM, depuis sa création en 2011, récompense les jeunes entreprises qui utilisent les Technologies de l’information et de la communication pour répondre aux besoins locaux, tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, le paiement mobile et le développement durable.

Ce concours se divise en deux étapes : nationale et internationale. Trois lauréats nationaux sont choisis pour représenter leur pays au niveau international. Parmi les gagnants nationaux issus des 17 pays participants, dix seront présélectionnés par un comité d’évaluation.

Les 10 finalistes seront évalués par un jury prestigieux composé de personnalités influentes de la sphère technologique africaine, qui désignera les trois lauréats du Grand Prix International. Ce même jury sera également chargé de sélectionner le lauréat du Prix Féminin International, destiné à récompenser un projet dirigé par une femme ou ayant pour objectif d’améliorer les conditions de vie des femmes dans le pays concerné.

Les prix sont les suivants : 25 000 euros pour le premier prix, 15 000 euros pour le deuxième, 10 000 euros pour le troisième, et 20 000 euros pour le prix féminin. En plus de la récompense financière, les lauréats bénéficieront d’un accompagnement sur une période de 6 à 9 mois pour le développement de leur projet.

La cérémonie de remise de la 13e édition du Prix Orange de l’entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM) était présidée par Drissa Guindo, secrétaire général du ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, qui avait à son côté Fatogoma Aristide Sanon, directeur général adjoint d’Orange-Mali.

Dans son intervention, le directeur général adjoint d’Orange-Mali, Fatogoma Aristide Sanon, a fait savoir que l’initiative du POESAM s’inscrit dans le cadre de la Politique sociétale d’entreprise d’Orange qui vise à accompagner les plus hautes autorités afin, entre autres, de contribuer au développement socio-économique du Mali, soutenir l’innovation sociale et environnementale et encourager l’entreprenariat. Il a remercié le représentant du Département pour sa présence qui a permis de rehausser l’éclat de cette 13ème édition du POESAM. Il a affirmé que l’entreprenariat est au cœur de la stratégie d’Orange avec un ensemble de dispositions pour accompagner les porteurs de projets, les start-up et les PME-PMI.

Au nom de son ministre, Drissa Guindo a salué l’initiative du POESAM et remercié Orange-Mali pour sa contribution à l’employabilité, la formation et à l’entreprenariat des jeunes. M. Guindo a apprécié la qualité des projets à impact réel portés par les 4 jeunes primés ainsi que leurs talents en termes d’innovation technologique.

“Il y a beaucoup de talents, d’initiatives, de projets. Mais, le talent seul ne suffit pas. Il faut des opportunités financement pour permettre aux jeunes de réaliser leurs projets. Ce qui est donné par Orange à travers le POESAM afin de mettre les jeunes et leurs projets en lumière, de les faire connaître. Je dirais qu’Orange est véritablement une entreprise citoyenne”, a-t-il indiqué.

Drissa Guindo a affirmé que l’initiative du POESAM cadre bien avec les attributions de son département, à savoir, développer l’entreprenariat, créer de l’emploi et assurer la formation professionnelle. Il a suggéré aux organisateurs du POESAM, de faire aussi participer les jeunes des régions et de la diaspora pour plus d’inclusion et de diversité lors des prochaines éditions du Prix Orange de l’entrepreneur social.

Siaka Doumbia

