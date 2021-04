2eme édition du Forum malien sur la gouvernance de l’internet : Les participants demandent de renforcer les infrastructures de l’internet pour une meilleure couverture du territoire et une meilleure qualité …

C’est sur une note d’espoir que les travaux de la 2eme édition du Forum malien sur la gouvernance de l’internet ont pris fin sur des recommandations pertinentes, ce vendredi 9 avril 2O21 au siège de l’AMRTP.

Durant deux jours, les participants au forum sur la gouvernance de l’internet ont pu débattre en panel sur les Thématiques tel que l’Inclusion financière ; la Confiance numérique ; la citoyenneté numérique et enfin l’internet comme outil de gestion de la crise multidimensionnelle au Mali.

C’est suite à ces différentes communications faites que des recommandations pertinentes ont été retenues à la fin du forum sur l’internet. A savoir sur la législation et réglementation, les participants ont demandé d’harmoniser les systèmes d’identification uniques des usagers de services financiers dans la zone UEMOA ; mettre en place un cadre réglementaire souple pour encourager l’inclusion financière.

Sur le développement des infrastructures : renforcer les infrastructures de l’internet pour une meilleure couverture du territoire et une meilleure qualité de l’internet pour prendre en charge les populations rurales exclues du système classique de banque ; mettre en place urgemment un CIRT ; améliorer la qualité des appels et de l’internet.

En terme de renforcement de capacité, ils souhaiteront former et sensibiliser les utilisateurs sur l’infrastructure de l’internet ; promouvoir le numérique pour contribuer à l’employabilité des jeunes et sensibiliser la population sur l’utilisation saine des réseaux sociaux.

En contenus et applications, ils demandent de rendre effective l’interopérabilité des banques et des opérateurs pour faciliter davantage les opérations bancaires ; dématérialiser les opérations financières au niveau des services des impôts et enfin améliorer le niveau de sécurité des systèmes d’information.

Pour sa part le Secrétaire général de l’association « Forum sur la Gouvernance de l’Internet, M Abdoul Kader Ky, se réjouit de la tenue du forum malgré la pandémie Covid19 qui a beaucoup impacté sur les activités. Et c’était l’occasion ici pour lui de remercier tous les acteurs qui ont œuvré sans cesse à faire évoluer l’echos-systeme du numérique et grâce à eux le forum a pu se tenir il s’agit de l’AMRTP, Orange Mali et Moove Africa/ Mali.

En rappel : le Forum sur la Gouvernance de l’Internet est un espace de discussion franche sur des thématiques liées à l’actualité de la vie de l’Internet au niveau mondial, régional, sous régional et local. Conformément à ses missions, l’Association « Forum sur la Gouvernance de l’Internet au Mali » organise chaque année des rencontres inclusives impliquant tous les acteurs et parties prenantes du monde de l’Internet au Mali.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

