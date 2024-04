Depuis quelques semaines, une vidéo circule sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, présentant le produit «Pharmatex 18.9» comme un contraceptif local très efficace. Attention, l’utilisation du produit est déconseillée par les autorités sanitaires maliennes ! La vidéo d’une trentaine de secondes a été vue par plus de 830.000 personnes. L’auteur, un compte du nom «Pharmacien VIP» est suivi par plus de 290.000 personnes. On peut entendre la vidéo en langue bamanankan «ma sœur, tu n’as pas envie d’avoir une grossesse, tu n’aimes pas les solutions de contraceptifs…voilà la solution, va à la Pharmacie et utilise-le en faisant des rapports sexuels». Dans les commentaires, beaucoup d’internautes ont réagi en demandant plus de précisions, surtout sur le mode d’emploi du produit. Un produit retiré du marché malien. Nous avons approché les spécialistes des produits de contraception, notamment l’Office national de la santé de la reproduction du Mali (Onasr). Une structure créée par l’Ordonnance n° 2020-014/P-RM du 3 avril 2020. Elle a pour mission, entre autres, de coordonner toutes les actions liées à la santé de la reproduction et de l’information scientifique et technique de la santé de la reproduction.

Selon Mme Yalcouyé Awa Guindo, Cheffe de service planification familiale à Onasr, qui connait bien le produit Pharmatex 18.9 “l’efficacité, c’est entre 60 à 75%. Donc, si cent personnes l’utilisent, une vingtaine de personnes peuvent tomber en état de grossesse.” Le Pharmatex est un spermicide (comprimé et gel), utilisé par voie vaginale. Il est placé dans le vagin dix à quinze minutes avant le rapport intime et replacé encore juste après le rapport pendant six heures de temps pour que les spermatozoïdes ne s’échappent pas, nous explique la Cheffe de service planification familiale à l’Onasr.

Retiré depuis plus de cinq ans

Elle ajoute que le spermicide a été retiré de la gamme de produits de contraception et du marché malien par le ministère de la Santé il y a plus de cinq ans. La cause est due à l’amalgame dans l’usage du spermicide. Le contraceptif Pharmatex 18.9 présente également certains dangers pour la santé des femmes, conclut-elle. Il est important de noter que ce médicament peut provoquer des allergies chez certaines personnes. Les femmes qui ont des antécédents d’allergie aux sulfites, peuvent développer des réactions allergiques en utilisant Pharmatex 18.9. Cela peut entraîner des irritations au niveau de la muqueuse vaginale. Il est donc recommandé de consulter un médecin avant d’utiliser tout médicament, y compris les solutions contraceptives.

Par Assétou Founè Samaké, le 30 mars 2024

