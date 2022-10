Le ministre de l’entreprenariat, de l’emploi et de la formation professionnelle et les promoteurs de la société Danew-Talla – Electronics signent pour l’installation d’une usine d’assemblage d’ordinateurs et de tablettes au Mali. La cérémonie de signature de la convention de partenariat s’est tenue le jeudi 13 octobre 2022 à l’hôtel Radisson Collection.

Cette usine d’assemblage des PC, des tablettes électroniques qui s’ouvre au Mali, à Bamako précisément à Niaréla est une première du genre dans la sous-région, et elle va non seulement fournir le Mali mais également les marchés de la sous-région. Selon les parties prenantes à savoir le ministre en charge de l’emploi, Bakary Doumbia et le président de Danew Electronics, Renaud Amiel et son associé Modibo Talla danewTalla Electronic, cette ouverture va permettre la création de 1200 emplois numériques au Mali en 2022.

En effet, la société avec la création d’un réseau national de Réparateur SAV pour PC, tablettes, téléphones va former et employer 200 jeunes dans le domaine de nouvelles technologies, et 1000 jeunes formés aptes pour la réparation de matériel informatique et téléphonique de toutes marques au grand bonheur de l’emploi et la digitalisation du Mali. Dans son intervention, le président de Danew Electronics, Renaut Amiel, dira qu’après plusieurs années de développement harmonieux dans la sous-région, la société Danew et son partenaire malien Modibo Talla qu’ils ont en grand estime, ont décidé de lancer le présent projet afin de contribuer au développement du numérique et du digital malien avec la formation qualitative et qualifiante des jeunes pour satisfaire les besoins du marché de l’emploi des nouvelles technologies. Comme expliqué par M. Amiel, le projet s’articule autour de trois volets à savoir l’installation d’une ligne d’assemblage de PC/Tablettes à Bamako, la création d’un réseau national de réparation SAV pour PC/Tablettes/Téléphones en plus de l’appui aux programmes de digitalisation des institutions et du gouvernement malien. Le volet relatif à l’installation va entrainer 50 emplois direct courant l’année et près de 300 autres à terme pour les jeunes diplômés sans emploi . Quant à sa production, M. Amiel note une capacité allant jusqu’ à 20000 de pièces par an qu’elle compte tripler à long terme toujours dans l’ objectif de satisfaire les besoins nationaux en matière d’équipements en tablettes et ordinateurs portable. Avec un capital social de 10 000 000 FCFA Danew Talla Electronics SAS est une co-entreprise entre la société Danew Electronics et Talla Télécom. Le ministre de l’entreprenariat national, de l’emploi et de la formation professionnelle, Bakary Doumbia s’adressant aux promoteurs de Danew Electronic, s’est réjoui de leur initiative qui selon lui cadre en parfaite ligne aux programmes de digitalisation des institutions du gouvernement malien mais surtout renforcer le mandat de son département avec la création d’emploi pour les jeunes en chômage. Aussi, au nom des autorités de la Transition, il a remercié, félicité Danew Electronic tout en leur assurant la disponibilité du gouvernement aux côtés de la société.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net