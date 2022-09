Avec l’essor des réseaux sociaux, un nouveau type de métier connaît aujourd’hui du succès. A travers ce métier, beaucoup arrivent à gagner de la popularité et même de l’argent auprès des personnalités dont ils, soit vantent les faits, soit font du chantage. Cette entreprise qui est sur point de détruire notre société ne demande pas beaucoup d’investissements; il suffit de posséder un smart Phone et du forfait et tout est joué. Les personnes qui exercent ce soi-disant métier, veulent même détrôner les journalistes dans la diffusion des informations. Elles donnent des informations de tout genre et font des commentaires rocambolesques sur des sujets qu’ils ne maîtrisent souvent pas. Elles se sont érigées en patriotes en traitant tous les autres qui ont des avis contraires aux leurs d’apatrides, d’ennemis de la nation. Elles ne vont que les éloges des autorités du moment et à chaque changement de pouvoir, elles changent aussi de veste. Indignité ou autres choses immorales, voilà comment la plupart d’entre elles gagnent leur vie. Ce phénomène a commencé depuis le régime d’IBk et continue toujours d’avoir du succès tant que certaines autorités utilisent ces personnes pour des actes de propagande afin de brouiller toute piste conduisant à la découverte de la réalité.

On constate aujourd’hui que “les videomens” dénommés ainsi, se dire défenseurs de la transition. Ils racontent tout et rien en même temps sur la toile à partir des directs. Souvent, en voulant défendre de leurs points de vie afin de gagner l’admiration des autorités et de la population, ils tirent à tout bout de champ, ils déversent des propos diffamatoires, mensongers.

Derrière leur écran et en attitudes comiques et laides, raconter des balivernes sans mesurer les conséquences est leur jeu préféré. Ils attisent même le jeu entre les communautés, les partis politiques et autres. Ils ne donnent de limites à des propos provocateurs de conflits ou de mésententes.

Ces patriotes 2.0 rendent-ils service à la transition ? Absolument pas! Pour soutenir de la transition, il faut tenir des propos qui peuvent renforcer la cohésion sociale, amener la paix et réunir tous autour de l’intérêt pays. Il faut également dire la vérité lorsqu’il y a des manquements ou des dérives au niveau de la gouvernance afin d’attirer l’attention des plus hautes autorités pour la prise des mesures pouvant contribuer à l’épanouissement du pays.

Aussi, il arrive souvent que ces “Videomens” rendent la tâche difficile aux autorités de la transition à cause des louanges insensées et des propos mensongers qu’ils balancent sur la toile. Finalement, au lieu d’être un soutien pour la transition, ils deviennent une plaie pour elle. Les propos de division que prolifèrent ces individus sont une menace contre la construction du Mali kura. Le Mali dans lequel tout le monde se retrouve. Enfin, les “videomens” peuvent jouer un rôle dans la construction du pays s’ils travaillent sur la base de la vérité et de la réalité en arrêtant de faire la promotion du populisme et de la médiocrité, et de détourner l’attention du peuple. Ainsi, il serait difficile pour eux de gagner de l’argent facile mais au moins ils défendront l’inter du pays pour le bonheur de tous.

La Blanche

Commentaires via Facebook :