Les réseaux sociaux sont des sites internet ou logiciel qui permettent aux utilisateurs (usagés) de partager les contenus. Le réseau social est né dans les années 1995 aux Etats Unis d’Amérique. C’était juste un service de réseautage qui permet de relier les étudiants dans les campus appelés « classmets » qui veut dire tout simplement les camarades de classe. C’était dans les années 2004 que les autres continents ont commencé à utiliser les réseaux sociaux et ce processus d’épanouissement a véritablement fait des réseaux sociaux un continent virtuel avec plus de six milliards d’utilisateurs à travers le monde aujourd’hui.

Le Mali, à l’instar des autres pays du monde, utilise beaucoup les réseaux sociaux de 2004 à nos jours. Les réalités sur l’utilisation de ces outils technologiques nous poussent à poser la question suivante : Les réseaux sociaux sont-ils des freins pour le respect de nos valeurs jadis ?

Après avoir interviewé plusieurs personnes sur le sujet d’utilisation des réseaux sociaux, on constate qu’il y a plus de 67% sur les différents réseaux sans aucune ambition de s’épanouir, elles y sont uniquement pour regarder et écouter les autres, ce que ceux-ci font quel qu’en soit leur style de vie. On nomme ce groupe comme consommateur sans raison.

Le deuxième groupe, on le nomme comme des professionnels de la matière, il représente 23% de la population. Ce groupe est volontairement conscient de ce qu’il fait sur les réseaux sociaux, il regarde pour inspirer des valeurs et cultures d’autrui pour améliorer les leurs. Il commercialise ses produits afin de gagner un revenu sûr (les commerçants et les entrepreneurs). Les politiciens, les imams, marabouts, les artistes les utilisent aussi enfin d’organiser leurs communautés. Ils les utilisent pour faire passer leur message très rapidement et à moindre coût. Et enfin le dernier et troisième groupe est appelé consommateur par obligation. Il représente 10% des consommateurs, ce groupe utilise les réseaux sociaux par une nécessité. Ces consommateurs aident plus généralement la population afin de donner une certaine rapidité à leur service : les enseignants, les avocats, les médecins, etc.

A partir de ces constats, les réseaux sociaux n’entravent pas nos valeurs culturelles et apportent beaucoup à nos sociétés. Mais, il ne faut pas se voiler la face sur certains aspects négatifs que génèrent les réseaux sociaux dans nos sociétés. Ils sont devenus un espace où la prolifération des injures se fait ouvertement, la jeunesse s’exhibe et tient des propos honteux, vulgaires à l’égard des ainés. Le respect semble avoir quitté nos sociétés lorsqu’il est l’une de nos valeurs sûres.

En conclusion on peut dire que les réseaux sociaux sont utilisés par deux types de personnes. Certains les utilisent pour valoriser nos cultures. Ils participent activement à la prolifération de nos valeurs partout dans le monde. Donc un acquis comme développement !

D’autres les utilisent dans le mauvais sens c’est-à-dire uniquement imiter les autres cultures ou poser des actions contraires à nos valeurs. Ils sont un obstacle pour le développement.

Ibrahime Kané

Commentaires via Facebook :