Mali : Cybersécurité : La stratégie nationale en phase de finalisation

Avec un plan d’action allant de 2024 à 2028, cette Stratégie a pour objectif général de garantir un cyberespace sûr qui contribue d’une manière efficace aux objectifs de transformation numérique du Mali, déclinée dans le document de Politique de développement de l’économie numérique. Le ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration a organisé, hier dans un hôtel de la place, l’atelier de présentation du projet de document de la Stratégie nationale de cybersécurité (SNC) et son plan d’action 2024-2028. L’ouverture des travaux a été présidée par le ministre de tutelle, Alhamdou Ag Ilyène, en présence de son collègue de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bouréma Kansaye et d’autres personnalités.

Cet atelier a pour objectif d’améliorer le contenu du document avec d’éventuelles observations des participants et définir les prochaines étapes du processus après l’adoption du document par le gouvernement. Les participants sont notamment ceux impliqués dans la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation de la SNC. Cette Stratégie vise à renforcer la législation, le cadre institutionnel, les compétences et les infrastructures afin de doter notre pays d’une vision claire pour l’instauration d’un cyberespace de confiance, sécurisé, résilient et favorable au développement économique et social. La Stratégie a pour objectif général de garantir un cyberespace sûr qui contribue d’une manière efficace aux objectifs de transformation numérique du Mali, déclinée dans le document de Politique de développement de l’économie numérique.

La SNC est articulée autour de trois axes stratégiques avec des objectifs permettant l’amélioration de la gouvernance de la cybersécurité par l’instauration d’une synergie à l’échelle nationale et le renforcement de la coopération internationale et de la culture de la cybersécurité à à travers l’information, la formation et la sensibilisation des acteurs sur les risques encourus. Le document prend également en compte la protection contre les risques de sécurité par la mise en place des normes, des standards et des référentiels d’exigence, l’amélioration de la sécurité et la résilience des infrastructures sensibles et critiques, l’élaboration d’ une stratégie de cyberdéfense.

Pour le ministre chargé de l’Économie numérique, cet évènement est l’un des enjeux majeurs de notre temps. Il s’agit, selon Alhamdou Ag Ilyène, de développer des synergies pour combattre la criminalité dans la transition numérique, une révolution de notre époque qui ouvre des perspectives remarquables à l’humanité. Il a rappelé que le besoin de disposer d’un cadre de référence en matière de sécurité des systèmes d’information et des transactions électroniques a été exprimé depuis 2016, dans le document de la Politique nationale de développement de l’économie numérique « Mali numérique 2020».

Depuis, plusieurs actions ont été entreprises. Le ministre Alhamdou Ag Ilyène a cité l’adoption d’un début de dispositif législatif réglementant la cybersécurité avec l’adoption des textes portant sur la protection des données à caractère personnel, la cryptologie, la loi d’orientation sur la société de l’ information et la répression de la cybercriminalité. Il a également noté la mise en place d’un cadre institutionnel avec les structures organisationnelles appropriées dont l’Autorité de protection des données à caractère personnel, le Conseil de sécurité nationale, le Pôle national de lutte contre la cybersécurité et le Service de certification et de signature électronique.

Malgré les efforts consentis pour la protection du cyberespace malien, des insuffisances persistantes. Alhamdou Ag Ilyène a déploré le fait que le cadre juridique en vigueur ne donne pas des réponses aux grands problèmes et défis de l’Internet (neutralité de l’Internet, gouvernance de l’Internet, responsabilité des opérateurs de plateformes numériques…) et l’absence d’une vision stratégique nationale en matière de cybersécurité garantissant la cohérence des diverses initiatives de l’État en la matière. Le ministre chargé de l’Économie numérique a, par ailleurs, donné l’assurance que la sécurisation du cyberespace malien fait partie des priorités du gouvernement et va en droite ligne de la politique de sécurisation voulue et promue par le président de la Transition.

Amadou GUEGUERE

