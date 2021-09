Marketing digital : Une quarantaine de jeunes start-upeurs outillés

L’association Malistartup en partenariat avec le programme Fast Track Tech et l’AGETIC, a organisé une formation sur le marketing digital à l’intention d’une quarantaine de jeunes start-upeurs. C’était le mercredi 15 septembre 2021 dans les locaux de l’AGETIC.

Cette formation initiée en faveur des jeunes start-upeurs, visait à renforcer leurs compétences au marketing digital. Et comme indiqué par Ténin Nana Kouyaté de l’association Malistartup, il s’agit de compétences cruciales pour eux jeunes entrepreneurs dans un monde de mondialisation et de modernisation. En effet au cours de la formation, les participants ont été édifiés sur les outils digitaux d’organisation des équipes, le management des contenus, l’inbound marketing, la ligne éditoriale. Ils ont été invités à se servir de ces notions pour booster leurs domaines d’activités, à changer d’approche de communication pour plus de visibilité à fin de mieux se vendre dans un monde plus compétitif. Et pour la promotrice d’ AgriBox, Ténin Nana Kouyaté de Malistartup, la formation a été bénéfique à plus d’un titre. Car elle affirme que les notions reçues vont inéluctablement les aider à mieux mener leurs activités quotidiennes et améliorer la qualité de leur communication.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

