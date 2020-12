La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Société Financière Internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, ont procédé au lancement de la campagne de sensibilisation du grand public au sein de l’espace UEMOA. Celui-ci est destiné à une meilleure connaissance des services offerts par CREDITINFO WEST AFRICA, le Bureau d’Information sur le Crédit (BIC).

– Maliweb.net – C’est le 8 décembre dernier que cette campagne a été lancée par les responsables de la BCEAO. Le Lendemain, une visioconférence d’information a été organisée à l’intention d’une centaine de journalistes de la zone UEMOA pour renforcer les capacités de ceux-ci sur le cadre réglementaire régissant le système de partage de données sur le crédit au sein de l’union.

Le communiqué produit, en cette circonstance, indique que la campagne vise à sensibiliser les populations de l’UEMOA à savoir : les consommateurs et les entreprises sur leurs droits en matière de partage de données sur le crédit. Par elle, la BCEAO veut susciter leur adhésion au BIC en utilisant les rapports de solvabilité́ pour vérifier les informations sur le crédit les concernant et, au besoin, formuler des réclamations pour les corriger en cas d’erreur. Les informations relatives aux données signalétiques, à l’historique des remboursements et aux engagements contractés auprès des institutions financières et des grands facturiers dont la qualité́ est prise en compte dans le processus d’octroi de crédit aux clients.

Les propos d’un représentant de la BCEAO rapporte le document de presse expliquent que la gestion des finances des clients peut être stressante, surtout en cette période difficile marquée par la pandémie mondiale de COVID-19. Face à une situation pareille, ce responsable de la BCEAO poursuit qu’ une approche proactive et honnête leur permet de découvrir que vous pouvez reprendre le contrôle et gérer leur crédit en toute confiance

Pour la BCEAO, que les consommateurs et les entreprises prennent leur finances en main est la première étape vers le bien-être financier. C’est pourquoi la banque indique qu’avec une bonne cote de solvabilité́, les clients pourront peut être négocié de meilleures conditions de prêt avec leur banque et obtenir ainsi des prêts plus abordables et plus accessibles.

La campagne de sensibilisation du public va mettre en exergue les principes de base du rapport de solvabilité́, d’expliquer la notion de rapport de solvabilité́ et les raisons de son importance pour les emprunteurs et les préteurs. En outre, elle a permis d’exposer les droits des consommateurs et la manière dont ceux-ci peuvent accéder à leur rapport de solvabilité́ et l’améliorer.

La Société Financière Internationale estime que « le développement en cours d’un système solide d’information sur le crédit au sein de l’UEMOA permet aux institutions financières de gérer plus facilement les risques et de prendre des décisions plus éclairées à l’heure d’octroyer des financements aux petites entreprises et aux entrepreneurs ». Et de renchérir que « le partage de données précises entre les différentes institutions financières est essentiel pour simplifier le processus de décision et réduire les coûts du crédit et les défauts de paiement ».

La Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) soutient ce programme de sensibilisation au rapport de solvabilité́ qui, selon la BCEAO, est un élément important du système global d’information sur le Crédit pour les populations de la zone UEMOA.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

